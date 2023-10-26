НАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції топпредставника компанії Bacardi — Finance.ua

НАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції топпредставника компанії Bacardi Вчора 10:13 — Фондовий ринок

НАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції топпредставника компанії Bacardi

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло представника керівництва Bacardi Константіна Якімова до переліку кандидатів на санкції.

Про це повідомляє НАЗК.

«Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку кандидатів на санкції топпредставника Bacardi — компанії, яка вже перебуває у переліку міжнародних спонсорів війни. Йдеться про Константіна Якімова, який раніше обіймав посаду керівника українського офісу Bacardi, а зараз очолює представництво компанії в Казахстані», — сказано в повідомленні.

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Якімов є громадянином рф і безпосередньо впливає на рішення компанії залишатися на російському ринку.

Завдяки діям таких осіб як Константін Якімов бренди компанії Bacardi можна знайти не тільки на території росії, а й на тимчасово окупованих територіях України. Продукція Bacardi є в наявності в бутиках «Конфетерра» в Донецьку та Луганську. В Криму продукцію компанії можна придбати у фірмових магазинах дистриб’ютора «Лудинг» і в бутиках Krasnikov Wine.

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Агентство вже надіслало до Служби безпеки України пропозиції щодо застосування санкцій проти Константіна Якімова. Накладання санкцій на Якімова має вплинути на позицію компанії та спонукати ухвалити рішення щодо виходу з російського ринку.

У осіб, щодо яких ще не застосовані санкції, але які вже перебувають у переліку кандидатів на санкції, майже одразу починають виникати різні проблеми, яких вони не мали раніше. Наприклад, при відкритті рахунків у закордонних банках або оформленні віз для виїзду за кордон.

Це також має стати попередженням для інших міжнародних компаній та їхнього топменеджменту, які досі співпрацюють з агресором.

Довідка Finance.ua:

Bacardi Limited — приватна міжнародна алкогольна компанія, яку НАЗК вже внесло до переліку міжнародних спонсорів війни. Підстава — вона продовжує вести бізнес в рф і активно шукає там нових співробітників.

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