НАЗК додало до бази іноземних компонентів зброї деталі дрона «Ланцет» — Finance.ua
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НАЗК додало до бази іноземних компонентів зброї деталі дрона «Ланцет»

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НАЗК додало до бази іноземних компонентів зброї деталі дрона «Ланцет»
НАЗК додало до бази іноземних компонентів зброї деталі дрона «Ланцет»
Національне агентство з питань запобігання корупції додало до Єдиної бази іноземних компонентів у зброї компоненти російського ударного безпілотника «Ланцет».
Про це повідомляється на сайті НАЗК.
Зазначається, що система навігації, акумулятор, оптика, двигун та багато інших компонентів, з яких складається провідний російський ударний БПЛА «Ланцет», вироблені не в самій рф, а поставлені із-за кордону.
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Попри те, що українські військові вже неодноразово збивали ці безпілотники, вони продовжують нести загрозу як для цивільної інфраструктури, так і для наших військових на фронті. Ці дрони можуть знаходитись в повітрі, відстежуючи ціль, а згодом стрімко атакувати її після отримання команди від оператора. Наприклад, для відстеження цілі «Ланцетам» допомагає вбудована камера іноземного виробництва.
БПЛА виробляє російська компанія Zala Aero, що входить до «Концерну «Калашников», який знаходиться під санкціями України та країн санкційної коаліції. Втім, росія продовжує виробляти ці БПЛА, використовуючи в них іноземні компоненти.
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Іноземним технологіям та компонентам не місце в зброї агресорів. НАЗК регулярно оновлює Базу, щоби допомогти міжнародним партнерам зібрати достатню доказову базу та дослідити ланцюги постачання для притягнення співучасників цієї війни до відповідальності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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