США створили власний «Шахед»

Американські військові вперше відкрито визнали, що розробили новий ударний безпілотник, застосувавши техгологію зворотнього проєктування захопленого іранського Shahed-136.

Як пише Forbes , дешевий одноразовий дрон LUCAS вже розгорнутий на Близькому Сході в рамках нової оперативної групи «Удар скорпіонів» (TFSS), оголошеної Центральним командуванням США 3 грудня.

Іран більше 40 років копіював американську зброю без ліцензій — від протитанкових ракет до винищувача F-14. Тепер США роблять те саме: використали технології збитого Shahed-136, який містив чимало американських компонентів.

«Безпілотники LUCAS мають широкий радіус дії, працюють автономно і можуть запускатися з різних платформ», — йдеться у пресрелізі CENTCOM.

Ціна одного LUCAS — приблизно $35 000, як у «Шахеда». Для порівняння, один MQ-9 Reaper коштує $30 млн. За ціною одного Reaper США можуть виготовити 857 LUCAS, що радикально змінює логіку застосування ударних дронів.

Одноразові безпілотники дозволяють США:

здійснювати масовані атаки без страху великих втрат;

відповідати на удари проксі-угруповань Ірану без застосування дорогих систем;

насичувати повітряний простір дешевою зброєю, як це роблять Іран та росія.

Чому США пішли на цей крок

Іранські Shahed-136 роками атакували американські об’єкти на Близькому Сході, а після 2022-го масово застосовуються росією проти України. Здатність «Шахедів» проривати ППО завдяки масованим пускам стала критичним фактором бойових дій.

США прагнуть створити власний «дешевий рій», який можна застосовувати там, де Reaper надто дорогий і надто вразливий — наприклад, у Ємені, де хусити збивали Reaper ракетами «земля-повітря».

