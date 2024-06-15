Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер — Fin Blogger Award Сьогодні 12:20 — Особисті фінанси

Переможниця у номінації інвесторка та фінансова блогерка Юлія Баткалова

12 червня у Києві відбулася друга церемонія вручення премії Fin Blogger Award 2024 , організаторами якої є фінансові портали Finance.ua, «Мінфін» та «Біржовий університет».

Престижну нагороду Fin Blogger Award вже другий рік поспіль присуджують найкращим українським блогерам, які створюють контент у своїх соцмережах і цим розвивають фінансову грамотність українців та навчають інвестувати.

Блогери, інвестори та гості свята зібралися у столичному Unit. City, щоб дізнатися, хто ж отримав звання найкращих серед лідерів думок у своїй ніші.

Фінансові блогери мають свою аудиторію, яка довіряє їхнім експертним думкам та рекомендаціям. Інфлюенсери в інвестиційній тематиці часто діляться своїм власним досвідом та порадами, зокрема конкретними рекомендаціями щодо купівлі або продажу активів. Тому під час події було названо й переможця у номінації «Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер». У номінації були представлені 14 блогерів.

Юлія Баткалова — засновниця школи фінансів «BY finance» та експертка програми «Ранок вдома». Інвесторка веде свій блог про фінанси, в якому ділиться практичними порадами щодо інвестування та фінансової грамотності. У блозі експертка навчає управлінню сімейним бюджетом, створенню фінансових планів та здійсненню перших інвестицій. Однак пальму першості отримала— засновниця школи фінансів «BY finance» та експертка програми «Ранок вдома». Інвесторка веде свій блог про фінанси, в якому ділиться практичними порадами щодо інвестування та фінансової грамотності. У блозі експертка навчає управлінню сімейним бюджетом, створенню фінансових планів та здійсненню перших інвестицій.

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