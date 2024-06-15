Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер — Fin Blogger Award — Finance.ua
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Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер — Fin Blogger Award

Особисті фінанси
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Переможниця у номінації інвесторка та фінансова блогерка Юлія Баткалова
Переможниця у номінації інвесторка та фінансова блогерка Юлія Баткалова
12 червня у Києві відбулася друга церемонія вручення премії Fin Blogger Award 2024, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua, «Мінфін» та «Біржовий університет».
Престижну нагороду Fin Blogger Award вже другий рік поспіль присуджують найкращим українським блогерам, які створюють контент у своїх соцмережах і цим розвивають фінансову грамотність українців та навчають інвестувати.
Блогери, інвестори та гості свята зібралися у столичному Unit. City, щоб дізнатися, хто ж отримав звання найкращих серед лідерів думок у своїй ніші.
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Фінансові блогери мають свою аудиторію, яка довіряє їхнім експертним думкам та рекомендаціям. Інфлюенсери в інвестиційній тематиці часто діляться своїм власним досвідом та порадами, зокрема конкретними рекомендаціями щодо купівлі або продажу активів. Тому під час події було названо й переможця у номінації «Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер». У номінації були представлені 14 блогерів.
Однак пальму першості отримала Юлія Баткалова — засновниця школи фінансів «BY finance» та експертка програми «Ранок вдома». Інвесторка веде свій блог про фінанси, в якому ділиться практичними порадами щодо інвестування та фінансової грамотності. У блозі експертка навчає управлінню сімейним бюджетом, створенню фінансових планів та здійсненню перших інвестицій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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