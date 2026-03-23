0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Найпопулярніший електромобіль BMW знімуть із виробництва

Технології&Авто
49
BMW i4
BMW i4
BMW відмовляється від електромобіля i4. Ліфтбек планують припинити виробляти вже у 2027 році.
Інформацію про припинення випуску BMW i4 в наступному році вже підтвердив член ради директорів компанії Йохен Голлер у коментарі британському виданню Autocar.
Причина відмови від моделі — новий BMW i3. Це модель такого ж класу, проте сучасніша і досконаліша. Її запас ходу в півтора раза більший і сягає 900 км.
BMW i3 прийде на заміну i4
BMW i3 прийде на заміну i4
«Якщо озирнутися на останні 20 років, то завжди з’являлися нові моделі, а старі поступово знімалися з виробництва. Тож я думаю, що це частина історії нашої галузі», — зазначив Йохен Голлер.
Утім, не виключено, що новий BMW i4 все ж з’явиться дещо пізніше та стане спортивнішою альтернативою седану i3. Принаймні, його бензиновий аналог BMW 4 Series нового покоління наразі в розробці.
BMW i4 наразі є найпопулярнішим електрокаром німецької марки. Ліфтбек випускають із 2021 року, а торік модель оновили. Електромобіль пропонують у версіях із заднім та повним приводом потужністю від 286 до 600 сил, а його запас ходу становить від 416 до 590 км.
За матеріалами:
Фокус
АвтоЛегкові автомобілі
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems