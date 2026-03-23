Найпопулярніший електромобіль BMW знімуть із виробництва
BMW відмовляється від електромобіля i4. Ліфтбек планують припинити виробляти вже у 2027 році.
Інформацію про припинення випуску BMW i4 в наступному році вже підтвердив член ради директорів компанії Йохен Голлер у коментарі британському виданню Autocar.
Причина відмови від моделі — новий BMW i3. Це модель такого ж класу, проте сучасніша і досконаліша. Її запас ходу в півтора раза більший і сягає 900 км.
«Якщо озирнутися на останні 20 років, то завжди з’являлися нові моделі, а старі поступово знімалися з виробництва. Тож я думаю, що це частина історії нашої галузі», — зазначив Йохен Голлер.
Утім, не виключено, що новий BMW i4 все ж з’явиться дещо пізніше та стане спортивнішою альтернативою седану i3. Принаймні, його бензиновий аналог BMW 4 Series нового покоління наразі в розробці.
BMW i4 наразі є найпопулярнішим електрокаром німецької марки. Ліфтбек випускають із 2021 року, а торік модель оновили. Електромобіль пропонують у версіях із заднім та повним приводом потужністю від 286 до 600 сил, а його запас ходу становить від 416 до 590 км.
Також за темою
Які мотоцикли купували українці в лютому
Чому Volvo згортає продаж найдешевшого електромобіля
Представлено новий сімейний кросовер Zeekr 8X (фото)
Співробітники Amazon кажуть, що ШІ лише збільшує навантаження
Рейтинг регіонів України за продажами нових легковиків