Найпопулярніші свіжопригнані легковики в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Найпопулярніші свіжопригнані легковики в Україні (інфографіка)

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Найпопулярніші свіжопригнані легковики в Україні (інфографіка)
Найпопулярніші свіжопригнані легковики в Україні (інфографіка)
Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у травні 2025 року на першу реєстрацію було подано 22,5 тисячі. Цей показник на 6% більший відносно результатів квітня поточного року, та на 12,4% більший у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Від початку року обсяги імпорту поступово зростали: за січень прибуло 14,5 тис. легковиків, у лютому — 17,7 тис., у березні — 20 тисяч, у квітні — 21,2 тис., у травні 22,5 тис.
Обсяги імпорту позначені помаранчевими ділянками стовпців.
Обсяги імпорту позначені помаранчевими ділянками стовпців.

Що подавали на першу реєстрацію частіше

Тверду перемогу у цьому заліку отримує Volkswagen, з помітним відривом від Audi. Nissan продовжує займати третю позицію.
Топ-10 виробників, попит на чиї «свіжопригнані» авто був найбільшим
Топ-10 виробників, попит на чиї «свіжопригнані» авто був найбільшим
Серед окремих моделей першість у Volkswagen Golf, якому допомагає електрична версія e-Golf. Друге місце у Skoda Octavia, третє — у Volkswagen Tiguan, якому донедавна серйозну конкуренцію складала Audi Q5, проте тепер цей кросовер скоріше конкурує з електричним Tesla Model Y.
Топ-10 моделей вживаних легковиків
Топ-10 моделей вживаних легковиків
Середній вік легковиків, які влилися до українського парку впродовж травня 2025 року, склав 9,6 року, подібно до того як і місяцем раніше.
Щодо преміальних моделей, у травні український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: 1 Ferrari, 4 Bentley, 5 Lamborghini, та 12 Maserati.
Нагадаємо, продажі позашляховиків та гібридів стрімко зростають, що робить гібридні позашляховики одними з найбажаніших автомобілів.
На що варто звернути увагу під час вибору автомобіля для родини, чому загалом такий тип транспортного засобу є важливим та що може запропонувати ринок України, Finance.ua розповідав тут.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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