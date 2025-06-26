Найпопулярніші свіжопригнані легковики в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Найпопулярніші свіжопригнані легковики в Україні (інфографіка) Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Найпопулярніші свіжопригнані легковики в Україні (інфографіка)

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у травні 2025 року на першу реєстрацію було подано 22,5 тисячі. Цей показник на 6% більший відносно результатів квітня поточного року, та на 12,4% більший у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Від початку року обсяги імпорту поступово зростали: за січень прибуло 14,5 тис. легковиків, у лютому — 17,7 тис., у березні — 20 тисяч, у квітні — 21,2 тис., у травні 22,5 тис.

Обсяги імпорту позначені помаранчевими ділянками стовпців.

Що подавали на першу реєстрацію частіше

Тверду перемогу у цьому заліку отримує Volkswagen, з помітним відривом від Audi. Nissan продовжує займати третю позицію.

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Серед окремих моделей першість у Volkswagen Golf, якому допомагає електрична версія e-Golf. Друге місце у Skoda Octavia, третє — у Volkswagen Tiguan, якому донедавна серйозну конкуренцію складала Audi Q5, проте тепер цей кросовер скоріше конкурує з електричним Tesla Model Y.

Топ-10 моделей вживаних легковиків

Середній вік легковиків, які влилися до українського парку впродовж травня 2025 року, склав 9,6 року, подібно до того як і місяцем раніше.

Щодо преміальних моделей, у травні український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: 1 Ferrari, 4 Bentley, 5 Lamborghini, та 12 Maserati.

Нагадаємо, продажі позашляховиків та гібридів стрімко зростають , що робить гібридні позашляховики одними з найбажаніших автомобілів.

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