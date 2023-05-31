Найпопулярніші смартфони преміум-класу в 2023-му — Finance.ua

Найпопулярніші смартфони преміум-класу в 2023-му 31.05.2023, 00:20 — Технології&Авто

Найпопулярніші смартфони преміум-класу в 2023-му

Аналітична компанія Canalys склала рейтинг флагманів за ціною від $500 і вище, які найчастіше купують по всьому світу.

Згідно з актуальними даними , у першому кварталі 2023-го продажі смартфонів з ціною від 500 доларів зросли на 4,7%, тоді як загалом мобільний ринок просів на 13,3%.

Аналітики відзначають, що користувачі стали частіше купувати більш дорогі і довговічні моделі, щоб не оновлюватися на новий девайс щороку. І домінує в цьому сегменті, звичайно, Apple — перші чотири рядки списку зайняли Айфони.

Рейтинг флагманів з продажу в 2023 році:

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14;

iPhone 13;

Galaxy S23 Ultra;

iPhone 14 Plus;

Galaxy S23;

iPhone 12;

Galaxy S23 Plus;

Galaxy Z Flip 4;

iPhone SE 3;

Galaxy S22;

Xiaomi 13;

Huawei Mate 50;

Galaxy S21 FE 5G.

Загалом, дані Canalys свідчать про те, що коли користувачі хочуть купити флагман, найчастіше вони дивляться на останні Айфони та Самсунги. Складаними телефонами практично ніхто не цікавиться, так само як і моделями китайських виробників.

В Україні, до речі, все трохи інакше. Десятка найпопулярніших смартфонів складається виключно з Redmi і iPhone. Найпопулярнішим смартфоном в 2023 році є Redmi 9А, на другому місці - iPhone 11.

Українці переважно вибирають Аndroid, але число користувачів iPhone теж зростає. За актуальними даними, 81 відсоток українців користуються Android. Що стосується iOS-користувачів, то сьогодні їх частка становить 19%.

А тим часом у 2023 році частка тих, хто перейшов з Android на iOS знаходиться на п’ятирічному максимумі, з’ясували аналітики CIRP. За актуальними даними, 15% нинішніх власників iPhone розповіли, що раніше вони користувалися пристроями на Android.

УНІАН За матеріалами:

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