Найпопулярніші бензинові авто в Україні в січні 2026 року
У 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами.
Як повідомив Укравтопром, це на 6% менше, ніж до 2024 року. Зменшилася і частка бензинових авто в загальних продажах нових легковиків.
Лідер ринку
Серед нових бензинових авто в 2025 році лідером став кросовер HYUNDAI Tucson.
Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 12%, до 117,6 тис. од.
Раніше писали, експерти видання WhatCar? склали рейтинг десяти найкращих недорогих автомобілів з пробігом.
Водночас експерти назвали п’ять переоцінених моделей автівок, які вони не рекомендують для придбання.
