0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найпопулярніші бензинові авто в Україні в січні 2026 року

Технології&Авто
118
ТОП 5 бензинових авто у січні 2026
ТОП 5 бензинових авто у січні 2026
У 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами.
Як повідомив Укравтопром, це на 6% менше, ніж до 2024 року. Зменшилася і частка бензинових авто в загальних продажах нових легковиків.

Лідер ринку

Серед нових бензинових авто в 2025 році лідером став кросовер HYUNDAI Tucson.
Найпопулярніші бензинові авто в Україні в січні 2026 року
Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 12%, до 117,6 тис. од.
Раніше писали, експерти видання WhatCar? склали рейтинг десяти найкращих недорогих автомобілів з пробігом.
Водночас експерти назвали п’ять переоцінених моделей автівок, які вони не рекомендують для придбання.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems