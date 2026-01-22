Найпопулярніші бензинові авто в Україні в січні 2026 року Сьогодні 16:12 — Технології&Авто

ТОП 5 бензинових авто у січні 2026

У 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами.

це на 6% менше, ніж до 2024 року. Зменшилася і частка бензинових авто в загальних продажах нових легковиків. Як повідомив Укравтопром,це наменше, ніж до 2024 року.Зменшилася і частка бензинових авто в загальних продажах нових легковиків.

Лідер ринку

Серед нових бензинових авто в 2025 році лідером став кросовер HYUNDAI Tucson.

Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 12%, до 117,6 тис. од.

