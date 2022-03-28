Найпопулярніші АЗС України скорегували ціни на бензин та дизельне пальне — Finance.ua
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Найпопулярніші АЗС України скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

Вчора 19:47Енергетика
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Найпопулярніші АЗС України скорегували ціни на бензин та дизельне пальнеНайпопулярніші АЗС України скорегували ціни на бензин та дизельне пальне
Українські мережі АЗС протягом минулих вихідних, від 26 до 28 березня, змінили вартість бензину та дизельного пального.
Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.
Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок «А-92» і «А-95» здорожчали на 11-13 коп./л, до 33,43-33,53 грн/л. Водночас дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 38 коп./л, до 37,43 грн/л.
Також відкоригували ціни такі мережі як AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», «Нефтек», Prime, «Автотранс» та інші.
Таблиця: enkorr.ua Таблиця: enkorr.ua
Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.
Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,87 гривні за літр, для дизельного пального — 32,05 гривні за літр. Таким чином, завдяки обнуленню Верховною Радою акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ до 7% з 20%, ціна на бензин на середину березня знижено на 10,1 грн/л, на ДП — на 7,9 грн/л.
Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,42 грн/л, на «звичайне» дизпальне — 37,05 грн/л.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ТСН
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