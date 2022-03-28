Найпопулярніші АЗС України скорегували ціни на бензин та дизельне пальне — Finance.ua

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок «А-92» і «А-95» здорожчали на 11-13 коп./л, до 33,43-33,53 грн/л. Водночас дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 38 коп./л, до 37,43 грн/л.
Також відкоригували ціни такі мережі як AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», «Нефтек», Prime, «Автотранс» та інші.
Таблиця: enkorr.ua
Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.
Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,87 гривні за літр, для дизельного пального — 32,05 гривні за літр. Таким чином, завдяки обнуленню Верховною Радою акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ до 7% з 20%, ціна на бензин на середину березня знижено на 10,1 грн/л, на ДП — на 7,9 грн/л.
Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,42 грн/л, на «звичайне» дизпальне — 37,05 грн/л.