У липні Україна збільшила експорт електроенергії — Finance.ua

У липні Україна збільшила експорт електроенергії Сьогодні 07:48 — Енергетика

У липні Україна збільшила експорт електроенергії

У липні порівняно з червнем Україна збільшила експорт електроенергії на 16% до 282,2 тис. МВт-год.

Про це пише видання ExPro.

У повідомленні сказано, що різко зросли поставки електроенергії до Молдови, в розрізі доби за цим напрямом експорт відбувався майже в усі години.

Загалом, до Молдови у липні було експортовано понад 115 тис. МВт-год електроенергії, що становить 41% від усього обсягу.

Проте за усіма іншими напрямами експорт скоротився, найбільше зниження було у поставках до Словаччини, на 24%.

В липні минулого року експорт електроенергії був відсутній.

Зазначається, що за обсягами Україна залишається нетто-експортером, проте, за оцінкою ExPro, загальні витрати на імпорт є суттєво більшими за надходження від експорту.

Імпорт електроенергії у липні порівняно з червнем зріс на 24,7% до 257,7 тис. МВт-год.

Скоротились поставки з Молдови, на 55%, та з Польщі, майже на 1%.

За іншими напрямами імпорт виріс. Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина, майже 41%.

У липні 2025 року порівняно з липнем 2024 року імпорт знизився втричі.

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