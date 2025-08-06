У липні Україна збільшила експорт електроенергії — Finance.ua

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У липні Україна збільшила експорт електроенергії

Енергетика
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У липні Україна збільшила експорт електроенергії
У липні Україна збільшила експорт електроенергії
У липні порівняно з червнем Україна збільшила експорт електроенергії на 16% до 282,2 тис. МВт-год.
Про це пише видання ExPro.
У повідомленні сказано, що різко зросли поставки електроенергії до Молдови, в розрізі доби за цим напрямом експорт відбувався майже в усі години.
Загалом, до Молдови у липні було експортовано понад 115 тис. МВт-год електроенергії, що становить 41% від усього обсягу.
У липні Україна збільшила експорт електроенергії
Проте за усіма іншими напрямами експорт скоротився, найбільше зниження було у поставках до Словаччини, на 24%.
В липні минулого року експорт електроенергії був відсутній.
Зазначається, що за обсягами Україна залишається нетто-експортером, проте, за оцінкою ExPro, загальні витрати на імпорт є суттєво більшими за надходження від експорту.
Імпорт електроенергії у липні порівняно з червнем зріс на 24,7% до 257,7 тис. МВт-год.
У липні Україна збільшила експорт електроенергії
Скоротились поставки з Молдови, на 55%, та з Польщі, майже на 1%.
За іншими напрямами імпорт виріс. Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина, майже 41%.
У липні 2025 року порівняно з липнем 2024 року імпорт знизився втричі.
За матеріалами:
Українські Новини
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