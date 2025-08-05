Україна прискорює виконання рекомендацій Єврокомісії у сфері енергетики — Finance.ua

Україна прискорює виконання рекомендацій Єврокомісії у сфері енергетики Сьогодні 18:00 — Енергетика

Україна прискорює виконання рекомендацій Єврокомісії у сфері енергетики

Енергетична галузь — єдина, для якої строки виконання Плану заходів з імплементації рекомендацій Європейської комісії скорочено.

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Зокрема, вже у III кварталі 2025 року Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакета електроенергії (раніше планувалося на І квартал 2026 року). У IV кварталі 2025 року набуде чинності законодавство про стимулювання інвестицій у відновлювані джерела енергії, яке було заплановано лише на III квартал 2026 року.

Про це йшлося під час наради з питань виконання Плану заходів у межах Звіту про прогрес України в рамках Пакета розширення ЄС-2024 під головуванням Віцепрем’єр-міністра Тараса Качки.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак відзначив конструктивну співпрацю з Верховною Радою: «Парламент уже підтримав у першому читанні законопроєкт про об’єднання ринків, ще три законопроєкти погоджені профільним комітетом».

Також він поінформував про підготовку законопроєкту щодо посилення гарантій незалежності НКРЕКП, розробленого спільно з регулятором і Секретаріатом Енергетичного співтовариства. Його ухвалення підвищить ефективність роботи регулятора та прозорість прийняття рішень на енергоринках.

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