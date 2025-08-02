Скільки буде коштувати електрика в серпні — Finance.ua

Скільки буде коштувати електрика в серпні Сьогодні 15:02 — Енергетика

Скільки буде коштувати електрика в серпні

Тариф на електроенергію для багатьох українців залишається болючим питанням. А тому дуже важливо заздалегідь знати про те, коли його планують підняти.

Тариф на світло в Україні

Як відомо, у квітні український уряд ухвалив рішення, яке зафіксувало поточний тариф на світло до кінця жовтня або поки не буде ухвалено інше.

Таким чином у серпні та найближчі місяці індивідуальні та колективні побутові споживачі платитимуть за електрику по 4,32 гривні за кіловат.

Також не варто забувати про тариф на світло день ніч. Щоб ним скористатися, можна встановити двозонний або тризонний лічильник.

Зупинимося докладніше на тому, як працює на практиці нічний тариф на електроенергію.

У разі встановлення першого в денний час (з 7 до 23) діятиме звичайний тариф, а в нічний (з 23 до 7) удвічі менший — 2,16 гривні за кіловат.

Трьохзонний лічильник потребує більшої дисципліни та продуманості, інакше замість економії можна отримати значну переплату:

у період 8−11 ранку та 20−22 вечора світло коштуватиме аж 6,48 гривні за кіловат;

у період 7−8 ранку, з 11 до 20 і з 22 до 23 — звичайний тариф (4,32 гривні);

у період із 23 до 7 ранку — 1,73 гривні.

Тепер перейдемо до того, що відомо про можливе підвищення тарифу.

У МВФ заявляли, що тариф на світло в Україні не покриває його вартість повністю. У Меморандумі наголошувалося, що рахунки за комуналку мають покривати реальні витрати. Водночас важливі й соціальні аспекти, щоб захистити вразливі верстви населення.

УНІАН За матеріалами:

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