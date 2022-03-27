Встановлено ціни на преміальне пальне, - Шмыгаль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Встановлено ціни на преміальне пальне, - Шмыгаль

Вчора 11:33Особисті фінанси
1380
Встановлено ціни на преміальне пальне, - ШмыгальВстановлено ціни на преміальне пальне, - Шмыгаль
Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку — прийнято ухвалу, яка регламентує ціну так званого «преміального пального».
Про це в суботу, 26 березня, заявивглава українського уряду Денис Шмигаль.
Він зазначив, що згідно з рішенням української влади, пальне цієї категорії не може більш ніж на 5% перевищувати ціни на звичайне пальне.
«Отож ми нівелюємо можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни», — наголосив він.
Також міністр зазначив, що ціни на бензин і дизель знизилися на 5-10 гривень, пальне знову з’явилося на багатьох АЗС.
З Європи в Україну поїхало тисячі тонн пального.
Раніше повідомлялося, що завдяки обнуленню Верховною Радою акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ до 7% з 20%, ціна на бензин на середину березня знижена на 10,1 грн/літр, на дизпальне — на 7,9 грн/літр.
Також Кабмін дозволив обіг палива екостандарту Євро-3 та Євро-4. Нововведення діятимуть до припинення чи скасування військового стану в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.