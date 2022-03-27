Встановлено ціни на преміальне пальне, - Шмыгаль — Finance.ua

Встановлено ціни на преміальне пальне, - Шмыгаль

Вчора 11:33 — Особисті фінанси

Встановлено ціни на преміальне пальне, - Шмыгаль

Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку — прийнято ухвалу, яка регламентує ціну так званого «преміального пального».

Про це в суботу, 26 березня, заявивглава українського уряду Денис Шмигаль.

Він зазначив, що згідно з рішенням української влади, пальне цієї категорії не може більш ніж на 5% перевищувати ціни на звичайне пальне.

«Отож ми нівелюємо можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни», — наголосив він.

Також міністр зазначив, що ціни на бензин і дизель знизилися на 5-10 гривень, пальне знову з’явилося на багатьох АЗС.

З Європи в Україну поїхало тисячі тонн пального.

Раніше повідомлялося, що завдяки обнуленню Верховною Радою акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ до 7% з 20%, ціна на бензин на середину березня знижена на 10,1 грн/літр, на дизпальне — на 7,9 грн/літр.

Також Кабмін дозволив обіг палива екостандарту Євро-3 та Євро-4. Нововведення діятимуть до припинення чи скасування військового стану в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.