Найпопулярніші автомобілі для міста: експертний рейтинг 2023 року — Finance.ua

Найпопулярніші автомобілі для міста: експертний рейтинг 2023 року Сьогодні 21:20 — Технології&Авто

Найпопулярніші автомобілі для міста: експертний рейтинг 2023 року

Можна почути думку, що міські автомобілі зараз рідко зустрічаються. І все через те, що виробники пропонують переважно більш місткі, надійні моделі. Пропонуємо придивитися до пропозицій ринку детальніше, адже не все так безнадійно.

Видання Autocar зібрало перелік 10 моделей міських автомобілів, які найчастіше обирають водії в 2023 році. Вони зручні в паркування, економічні, компактні та мають приємний дизайн. Для щоденного пересування по місту рейтинг автомобілів виглядає наступним чином:

Hyundai i10

Volkswagen Up

Kia Picanto

Suzuki Ignis

Toyota Aygo X

Fiat 500

Dacia Sandero

Fiat Panda

Citroen C3 You

Citroen Ami

Детальніше про кожну модель

Hyundai i10 зібрав багато хороших відгуків щодо комплектації автомобілів в третьому поколінні. Оснащені 4-літровим двигуном потужністю 82 к.с. Hyundai i10 мають одні з найкращих МКПП. Якісний інтер'єр, кондиціонер, електричні склопідйомники, камера заднього виду, шкіряне кермо та можливість підключення Bluetooth доповнюють приємні враження.

Volkswagen Up має переваги німецького бренду. Комфортний міський автомобілів, достатній для 4 дорослих людей. Порівняно зі старшими машинами цієї моделі двигун трохи втратив в потужності через оновлення, але вона лишилася енергійною та плавною. Серед малолітражок Volkswagen Up — один з найкращих варіантів.

Kia Picanto — корейський представник автомобілів А-класу. Моделі третього покоління отримали оновлення дизайну, який навіть виглядає дещо агресивно. Керованість, плавність та компактність доповнені двигуном 1,0 л та потужністю 66 к.с.

Suzuki Ignis виглядає просторою в салоні. Машина економічна щодо витрат палива. Дизайн навіть чимось нагадує кросовер. Критики Suzuki Ignis також вистачає щодо недоліків інтер'єру, проте стійкість до зносу в міських умовах та досить добра продуктивність переважають над мінусами внутрішнього оздоблення.

Toyota Aygo X стала найменшим представником бренду. Була малолітражка, а в третьому поколінні стала схожа на кросовер зі збільшеним кліренсом та якісною обшивкою кузова. Динамічна та слухняна на дорозі, незважаючи на трициліндровий двигун об'ємом 1,0 л та потужністю 68 к.с.

Fiat 500 — італійський представник А-класу. Звичайно, машина не надто потужна порівняно з конкурентами, проте для міста цілком вистачає. Оснащена гібридним двигуном. Переваги Fiat 500 полягають в компактних розмірах, маленькому радіусі повороту коліс та нульовим рівнем шкідливих викидів.

Dacia Sandero не є представником А-класу, проте для міського користування його дуже часто вибирають. На дорогах їх можна побачити в великій кількості. Він доступний за вартістю порівняно з конкурентами. А ще він просторіший, порівняно з представниками А-класу. Нехай інтер'єр старомодний та простий, посадка водія дещо незручна, проте 89 к.с. та трициліндровий двигун з турбонаддувом, низькі витрати палива роблять Dacia Sandero бажаним вибором багатьох водіїв. Та й на світлофорі він стартує добре, тож чергу на зелене ви не будете затримувати.

Fiat Panda та його максимальна простота — так можна схарактеризувати це авто. Скромний за оснащенням, дещо незручний для посадки водія, проте надійний та практичний. Є в форматі гібриду та повного приводу.

Citroen C3 You вище класом, ніж представники з А-класу. Приваблює дизайном, в якому бачимо легкосплавні диски, шкіряні елементи оздоблення та комплектацією. В ній є електричні склопідйомники та навіть круїз-контроль, місткий багажник, хоча це й позначилось на просторі для задніх пасажирів.

Citroen Ami найбільше демонструє сенс міських автомобілів. Електромобіль відмінно підходить, щоб поїздити по справах в щільному трафіку. За задумом Citroen — це недорогий формат пересування по місту. Запас ходу всього 75 км/год, але швидко заряджається. На швидкість вище 45 км/год не розраховуйте. Але це і добре для деяких водіїв, бо вони на такий машині втрачають ризик отримати штраф за перевищення швидкості. Надійність під питанням, особливо в погану погоду, але з паркуванням точно проблем не буде.

Якщо плануєте перетинати кордон на автомобілі, не забувайте про Зелену картку — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.