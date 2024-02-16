Найнадійніше авто всіх часів повернули у виробництво (фото) — Finance.ua

Найнадійніше авто всіх часів повернули у виробництво (фото) Сьогодні 05:32 — Технології&Авто

Найнадійніше авто всіх часів повернули у виробництво (фото)

У Швеції презентували новий Volvo P1800. Елегантний ретро-спорткар збиратимуть вручну і продаватимуть за ціною понад 700 000 доларів. Про це повідомляється на сайті компанії Cyan Racing.

Ця шведська фірма створює гоночні та заряджені моделі Volvo. Спорткар являє собою сучасну версію знаменитого купе Volvo P1800 1963 року. Воно прославилося, як найнадійніший автомобіль в історії, адже один зі спорткарів потрапив до Книги рекордів Гіннесса з пробігом 5,15 млн км.

Volvo P1800 Cyan GT (саме так назвали авто) на вигляд нагадує знаменитого предка своїм елегантним дизайном, однак насправді це сучасне авто і всі його кузовні панелі виконані з карбону. Маса купе становить лише 1100 кг.

Відрізнити сучасний Volvo P1800 можна за розширеними крилами, діодною оптикою і 18-дюймовими дисками. Салон оздобили шкірою і дорогою тканиною, а також встановили титановий каркас безпеки.

Під капотом встановлено 2,0-літровий турбомотор від гоночного Volvo S60 TC1. Його пропонують у версіях на 350 і 420 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

Новий Volvo P1800 Cyan GT також отримав самоблокувальний диференціал, регульовані амортизатори і великі гальма діаметром 362 мм спереду і 350 мм ззаду. Машини збиратимуть вручну, причому замовникам доведеться чекати їх по 12−15 місяців.

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