Найнадійніше авто всіх часів повернули у виробництво (фото) — Finance.ua

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Найнадійніше авто всіх часів повернули у виробництво (фото)

Технології&Авто
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Найнадійніше авто всіх часів повернули у виробництво (фото)
Найнадійніше авто всіх часів повернули у виробництво (фото)
У Швеції презентували новий Volvo P1800. Елегантний ретро-спорткар збиратимуть вручну і продаватимуть за ціною понад 700 000 доларів. Про це повідомляється на сайті компанії Cyan Racing.
Найнадійніше авто всіх часів повернули у виробництво (фото)
Ця шведська фірма створює гоночні та заряджені моделі Volvo. Спорткар являє собою сучасну версію знаменитого купе Volvo P1800 1963 року. Воно прославилося, як найнадійніший автомобіль в історії, адже один зі спорткарів потрапив до Книги рекордів Гіннесса з пробігом 5,15 млн км.
Найнадійніше авто всіх часів повернули у виробництво (фото)
Volvo P1800 Cyan GT (саме так назвали авто) на вигляд нагадує знаменитого предка своїм елегантним дизайном, однак насправді це сучасне авто і всі його кузовні панелі виконані з карбону. Маса купе становить лише 1100 кг.
Найнадійніше авто всіх часів повернули у виробництво (фото)
Відрізнити сучасний Volvo P1800 можна за розширеними крилами, діодною оптикою і 18-дюймовими дисками. Салон оздобили шкірою і дорогою тканиною, а також встановили титановий каркас безпеки.
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Найнадійніше авто всіх часів повернули у виробництво (фото)
Новий Volvo P1800 Cyan GT також отримав самоблокувальний диференціал, регульовані амортизатори і великі гальма діаметром 362 мм спереду і 350 мм ззаду. Машини збиратимуть вручну, причому замовникам доведеться чекати їх по 12−15 місяців.
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