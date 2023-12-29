Geely і Volvo створили стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото) — Finance.ua
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Geely і Volvo створили стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)

Технології&Авто
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Geely і Volvo створили стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)
Geely і Volvo створили стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)
Geely розширює лінійку свого нового електричного бренду Jiyue. До кросовера 01 приєднався ліфтбек 07. Електромобіль надійде в продаж з 2024 року за ціною приблизно від 35 000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Geely і Volvo створили стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)
Новий Jiyue 07 — модель D-класу завдовжки близько 4,7−4,8 м, тобто можна порівняти з Tesla Model 3. Його елегантний зовнішній вигляд уже відзначили міжнародною нагородою Red Dot Design. У авто обтічний силует із вигнутим дахом, стрілоподібні фари та ліхтарі. Замість дверних ручок передбачені сенсорні кнопки в стійках даху.
Geely і Volvo створили стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)
У салоні встановлено кермо-штурвал і широкий вигнутий дисплей. Оснащення охоплює електропакет, набір систем безпеки і бездротову зарядку смартфонів.
Електромобіль Jiyue 07 побудований на платформі SEA, розробленій спільно з Volvo. Її використовують новий Volvo EX30, а також електрокари Zeekr.
Geely і Volvo створили стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)
Новий Jiyue 07 запропонують у задньопривідній 272-сильній і повнопривідній 544-сильній версіях. На вибір запропонують акумуляторні батареї ємністю 71,4 і 100 кВт∙год: у першому випадку запас ходу становитиме близько 550 км, у другому — понад 700 км.
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