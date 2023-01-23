Наймасштабніше оновлення за пів століття: в Україні ремонтують один із магістральних газопроводів — Finance.ua
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Наймасштабніше оновлення за пів століття: в Україні ремонтують один із магістральних газопроводів

Казна та Політика
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Наймасштабніше оновлення за пів століття: в Україні ремонтують один із магістральних газопроводів
Наймасштабніше оновлення за пів століття: в Україні ремонтують один із магістральних газопроводів, Фото: Укртрансгаз
АТ «Укртрансгаз» оновлює магістральний газопровід, який дозволить у новому форматі обирати та втілювати технологічні режими роботи підземних газосховищ у західних регіонах країни.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Ремонтні роботи на газопроводі можна назвати наймасштабнішими за пів століття його експлуатації» , - наголосили в «Укртрансгазі».
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У компанії зазначили, що роботи виконуються лише фахівцями компанії. На сьогодні вони встигли демонтувати майже 11 км газопроводу, очистити труби від застарілої ізоляції, провести контрольні роботи та зворотний монтаж понад 6 км відновлених труб.
Крім того, продовжуються роботи з надземними ділянками газопроводу, які проходять через природні перешкоди. На них також оновлюють антикорозійне покриття, ремонтують з’єднання та монтують додатковий крановий вузол на одній із ділянок ГТС.
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Як розповіли в «Укртрансгазі», завершити роботи планують у червні 2023 року.
«Оновлений газопровід дозволить максимізувати ефективність роботи сусіднього ПСГ, безпосередньо задіяного у міжнародних постачаннях палива та зберіганні газу іноземних трейдерів у режимі „митного складу“» , - заявили в компанії.
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Це оновлення також посилить переваги при плануванні нових режимів роботи мережі ПСГ у регіоні, а також дозволить економити газ та захищати навколишнє середовище від викидів під час підготовки об’єктів мережі ПСГ до планових ремонтів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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