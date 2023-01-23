В Україні побудують два атомні енергоблоки за американською технологією — Finance.ua

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В Україні побудують два атомні енергоблоки за американською технологією

Енергетика
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В Україні побудують два атомні енергоблоки за американською технологією
В Україні побудують два атомні енергоблоки за американською технологією
Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС за американською технологією.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Уряд ухвалив розпорядження «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС».
«Будівництво реакторів АР1000®️ американської компанії Westinghouse в Україні є потужною крапкою у завершенні співробітництва із росією у сфері атомної енергетики. Кабмін ухвалив рішення про те, що ми починаємо розробку технічної документації щодо нового типу реакторів, які в Україні ніколи не будувалися», — прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.
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Він наголосив, що таким чином в Україні закінчилась ера створення атомної генерації за радянською технологією.
Орієнтовним терміном завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на ХАЕС є 2030 — 2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій. Один енергоблок обійдеться у близько 5 млрд доларів.
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У Міненерго додали, що реактор АР1000®️ компанії Westinghouse — це реактор ІІІ+ покоління, який має суттєві переваги у порівнянні з радянським ВВЕР-1000 (наразі в Україні експлуатуються 13 таких енергоблоків), особливо за рівнем безпеки, технічними та економічними показниками.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, замовником будівництва нових енергоблоків ХАЕС є державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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