До НКРЕКП надійшли понад 2500 скарг на несправедливе відключення світла — Finance.ua

До НКРЕКП надійшли понад 2500 скарг на несправедливе відключення світла Сьогодні 17:45 — Енергетика

До НКРЕКП надійшли понад 2500 скарг на несправедливе відключення світла

Від листопада минулого року Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розглянула понад 2,5 тис. звернень споживачів з усіх регіонів країни щодо нерівномірного відключення від електропостачання.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Також скарги стосувалися неналежного інформування про перерви в електропостачанні з боку операторів систем розподілу (ОСР, обленерго).

В НКРЕКП зазначили, що здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства у сфері енергетики та ліцензійних умов, зокрема шляхом проведення позапланових виїзних перевірок.

На черговому засіданні 24 січня регулятор розгляне результати перевірок ще семи операторів систем розподілу та винесе рішення про накладення штрафних санкцій та персональну відповідальність керівників.

УБР За матеріалами:

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