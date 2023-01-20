До НКРЕКП надійшли понад 2500 скарг на несправедливе відключення світла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До НКРЕКП надійшли понад 2500 скарг на несправедливе відключення світла

Енергетика
32
До НКРЕКП надійшли понад 2500 скарг на несправедливе відключення світла
До НКРЕКП надійшли понад 2500 скарг на несправедливе відключення світла
Від листопада минулого року Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розглянула понад 2,5 тис. звернень споживачів з усіх регіонів країни щодо нерівномірного відключення від електропостачання.
Про це повідомила прес-служба регулятора.
Також скарги стосувалися неналежного інформування про перерви в електропостачанні з боку операторів систем розподілу (ОСР, обленерго).
Читайте також
В НКРЕКП зазначили, що здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства у сфері енергетики та ліцензійних умов, зокрема шляхом проведення позапланових виїзних перевірок.
На черговому засіданні 24 січня регулятор розгляне результати перевірок ще семи операторів систем розподілу та винесе рішення про накладення штрафних санкцій та персональну відповідальність керівників.

Термобілизна: як обрати, і що буде зігрівати найкраще

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.