Найкращі та найгірші європейські країни для молоді — Finance.ua

Найкращі та найгірші європейські країни для молоді Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Найкращі та найгірші європейські країни для молоді

Найгіршою країною для проживання молоді виявилася Італія, а найкращою — Нідерланди. Окрім того, Фінляндія вважається найщасливішою країною, в Естонії здійснюють найменше правопорушень, а в Чехії найкращі показники за рівнем безробіття.

Про це свідчать дані дослідження Alorix.

У дослідженні враховувалися доходи та ставки оренди, рівні інфляції, освіти, злочинності, щастя, а також можливості для працевлаштування. Купівельну спроможність жителів у різних країнах оцінювали за кількістю Біг Маків, які можна придбати за середню зарплату.

Ключові висновки:

У Латвії населення витрачає 26,7% свого щомісячного доходу на оренду житла, тоді як в Ірландії — 72,88%, що майже в 2,7 рази більше, ніж у Латвії.

Естонія вважається найбільш спокійною країною з рівнем злочинності 23,7, Франція посідає останнє місце з показником 55,4.

У Чехії найнижчий рівень безробіття — 2,77%, в той час як 11,56% місцевого населення в Іспанії стикаються з труднощами при пошуку роботи.

Жителі Нідерландів можуть придбати 533 Біг Мака на свою місячну зарплату, тоді як в Словаччині лише 253.

Населення Фінляндії вважається найщасливішим — з індексом 7,74, тоді як Болгарія має найнижчий індекс щастя — 5,46.

Найвищий відсоток молоді з дипломом бакалавра в Ірландії — 62,7%, в той час як у Румунії лише 22,5% отримали диплом.

Орендна плата

Ірландія та Португалія очолюють список, де понад 70% щомісячного доходу йде на оренду квартири. Люксембург на третьому місці з показником 65,99%, а жителі Нідерландів і Данії змушені витрачати майже 55%. Такі високі ціни на оренду житла обумовлені великою кількістю населення в столицях.

Крім того, люди з менших міст, як правило, переїжджають до столиці в пошуках кращих умов життя та можливостей працевлаштування. Туристи, що відвідують ці країни, також впливають на поступове зниження вартості оренди квартир.

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Столиці Латвії, Румунії, Австрії, Угорщини та Греції вважаються місцями, де на оренду житла витрачається найменше — близько 27%. Це зумовлено тим, що загалом вартість оренди в Латвії та Румунії низька через низькі зарплати та вартість життя. Витрачаючи менше на орендовану нерухомість, молоді люди можуть відкладати гроші, щоб відвідувати місцеві культурні заходи та подорожувати світом.

Індекс Біг Мака

Жителі Словаччини можуть купити найменше «Біг Маків» на свою місячну зарплату — 253, далі йдуть Хорватія (281) та Латвія (283). До списку країн з найгіршими показниками за цим показником потрапили також Естонія та Португалія. Аналітики пояснюють це високою інфляцією та зростанням цін.

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До числа найкращих країн належать Нідерланди (533) та Румунія (512), на третьому місці Люксембург, де жителі можуть придбати 490 Біг Маків на середню місячну зарплату.

Злочинність

Найвищий рівень злочинності виявлений серед країн ЄС у Франції — 55,4. Погані показники також у Бельгії (49,4), Швеції (48), Ірландії (47,6) та Італії (46,9).

Найнижчий рівень злочинності в Естонії, Словенії, Хорватії, Данії та Чехії. Це пов’язано з наявністю стабільного та безпечного соціального середовища. Крім того, уряди цих країн пропонують соціальні програми, спрямовані на допомогу молоді у уникненні злочинності.

Освіта

Низький рівень освіти спостерігається в Румунії, Угорщині та Італії, а також у Чехії та Болгарії, що стало наслідком високого рівня відсіву та бажання навчатися за кордоном, а не закінчувати місцеві університети.

Серед кращих країн — Ірландія, Кіпр та Люксембург. Багато університетів цих країн займають високі позиції в рейтингах і пропонують сучасну, безкоштовну та конкурентоспроможну освіту, що підходить для різних фінансових груп.

Безробіття

В Іспанії та Греції один з найвищих рівнів безробіття серед молоді в Європі через відсутність необхідної освіти та навичок. Повільніший економічний ріст у деяких секторах в Естонії та Фінляндії також сприяв високому рівню безробіття. Ще одним ключовим фактором є те, що економіка більшості країн із цього списку сильно залежить від туризму та сезонних галузей.

Найнижчий рівень безробіття в Чехії, Польщі, на Мальті та в Німеччині, що зумовлено диверсифікованою економікою з активами в різних секторах. Наприклад, Мальта розвиває туризм, фінансовий сектор та інформаційні технології. Польща та Німеччина активно впроваджують програми перепідготовки та допомагають у пошуку роботи.

Індекс щастя

За статистикою 2024 року, Болгарія є країною з найнижчим індексом щастя — 5,46. Це обумовлено низьким ВВП на душу населення, що суттєво впливає на загальну задоволеність життям через економічні обмеження.

З іншого боку, Фінляндія, Данія, Швеція, Нідерланди та Люксембург вважаються найщасливішими країнами серед усіх держав ЄС. У Фінляндії, Данії та Швеції діють розширені соціальні програми. Крім того, у всіх цих країнах сильна і стабільна економіка, яка забезпечує громадянам високий рівень життя.

Результати

Найгірші країни. В цьому переліку лідирує Італія, за нею йдуть Португалія, Греція, Словаччина та Франція. Такі результати пояснюються економічними проблемами, ненадійним урядом та обмеженими можливостями для соціальної та економічної мобільності. Такі фактори можуть обмежувати можливості молодих людей подорожувати світом, що впливає на їхні знання про культуру. Вони більше зосереджені на своїх життєвих проблемах, фінансових обмеженнях і меншій кількості робочих місць. Крім того, Італія та Франція стикаються з труднощами забезпечення безпеки через високий рівень злочинності, що також впливає на задоволеність життям місцевого населення.

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Кращі країни. Нідерланди, Австрія, Польща, Кіпр та Люксембург вважаються найкращими країнами ЄС для проживання молодого покоління. Там більше мотивації вивчати культурні особливості своєї країни, беручи участь у різноманітних заходах та заняттях. Крім того, молоді люди можуть знайомитися з іншими культурами завдяки великому вибору варіантів подорожей і стабільному фінансовому становищу. В цих країнах сильна економіка, сприятливе та безпечне середовище для виховання дітей і побудови успішного майбутнього.

Ще одним важливим фактором є якість освіти. Нідерланди та Австрія намагаються забезпечити доступ до вищої освіти якомога більшій кількості молодих жителів. Вони, як правило, пропонують різноманітну навчальну програму, спрямовану на підвищення загальної культурної обізнаності. Крім того, постійне фінансування освітнього сектору сприяє інноваціям і зниженню потенційного рівня безробіття серед молоді.

Аналіз регіональних тенденцій

Північна Європа, включаючи країни як Нідерланди, Данія та Швеція, стабільно перевершує Південну Європу, таку як Греція, Португалія та Італія, за ключовими показниками якості життя.

Вищі середні зарплати в Північній Європі (наприклад, 36 488 євро в Нідерландах) дозволяють молодим людям більше подорожувати та знайомитися з культурою порівняно з Південною Європою (17 697 євро в Португалії). Попри вищу вартість оренди житла в Північній Європі (53,63% від зарплати в Данії), високий рівень соціального захисту та гідні доходи роблять ці витрати більш прийнятними.

У Південній Європі вартість оренди нижча (33,55% в Греції), але низькі зарплати та економічна нестабільність часто ускладнюють подорожі, оскільки молодь більше зайнята вирішенням життєвих проблем і, як правило, більш ізольована від суспільства.

Освіта, можливості працевлаштування та безпека ще більше підкреслюють ці відмінності. Північна Європа пропонує якісну освіту та кращі перспективи працевлаштування. Південна Європа стикається з труднощами щодо покращення системи освіти та вирішення проблеми високого рівня безробіття серед молоді. На Півночі безпечніше, а рівень щастя вищий (у Фінляндії цей показник складає 7,74), що зумовлено ефективним урядом та широкими можливостями для розвитку. Південна Європа стикається з такими проблемами, як економічна нестабільність та обмежена соціальна мобільність, що робить подорожі по світу менш доступними для молодого покоління через високі витрати та обмежене фінансування.

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