Найкращі бюджетні вживані авто до 13 000 доларів (інфографіка) — Finance.ua

Найкращі бюджетні вживані авто до 13 000 доларів (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Фондовий ринок

Найкращі бюджетні вживані авто до 13 000 доларів (інфографіка)

Авторинок з кожним роком стає все більш об'ємний, що змушує водіїв довго вагатись перед вибором автомобіля. Саме тому редактори платформи What Car? сформували рейтинг найкращих моделей за останній рік, повідомляє Wheel News

Ці автомобілі вирізняються надійністю і рідко відвідують СТО. Придбати ці моделі можна до $13 000 (480 000 гривень за актуальним курсом), а отже вони по кишені більшості водіїв.

Довідка Finance.ua:

Цьогоріч найпопулярнішими марками автівок серед автовикрадачів є ВАЗ, Volkswagen та Mercedes. За останні три роки в Україні було зафіксовано більш ніж 14,2 тисячі випадків викрадення авто.

Серед регіонів за кількістю автоугонів лідує Донецька область — 2,7 тисячі за три роки. Друге і третє місце у цьому рейтингу посідають Луганська і Запорізька області — 1,9 тисяч та 1,5 тисяч випадків відповідно. Найменша кількість викрадень зафіксована на Івано-Франківщині, де з 2020 року офіційно зникло лише 46 транспортних засобів.





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