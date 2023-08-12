Найкращі бюджетні вживані авто до 13 000 доларів (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найкращі бюджетні вживані авто до 13 000 доларів (інфографіка)

Фондовий ринок
88
Найкращі бюджетні вживані авто до 13 000 доларів (інфографіка)
Найкращі бюджетні вживані авто до 13 000 доларів (інфографіка)
Авторинок з кожним роком стає все більш об'ємний, що змушує водіїв довго вагатись перед вибором автомобіля. Саме тому редактори платформи What Car? сформували рейтинг найкращих моделей за останній рік, повідомляє Wheel News.
Ці автомобілі вирізняються надійністю і рідко відвідують СТО. Придбати ці моделі можна до $13 000 (480 000 гривень за актуальним курсом), а отже вони по кишені більшості водіїв.
Найкращі бюджетні вживані авто до 13 000 доларів (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Цьогоріч найпопулярнішими марками автівок серед автовикрадачів є ВАЗ, Volkswagen та Mercedes. За останні три роки в Україні було зафіксовано більш ніж 14,2 тисячі випадків викрадення авто.
  • Серед регіонів за кількістю автоугонів лідує Донецька область — 2,7 тисячі за три роки. Друге і третє місце у цьому рейтингу посідають Луганська і Запорізька області — 1,9 тисяч та 1,5 тисяч випадків відповідно. Найменша кількість викрадень зафіксована на Івано-Франківщині, де з 2020 року офіційно зникло лише 46 транспортних засобів.

 До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше
Купуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі
За матеріалами:
Автотема
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.