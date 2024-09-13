Найдавніше підприємство України винесли на приватизацію — деталі Вчора 15:12 — Фондовий ринок

Найдавніше підприємство України винесли на приватизацію — деталі

Найдавніше підприємство в Україні — Дрогобицьку солеварню — дозволили приватизувати. Фонд держмайна включив підприємство до переліку на приватизацію.

Про це повідомили на сторінці солеварні у Фейсбуці

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«На жаль, підприємство не може самостійно відновлюватись, адже 80% від чистого прибутку сплачує в якості дивідендів, і на ньому не залишається практично жодних коштів для відбудови. Тому важливо знайти ефективні рішення для збереження нашої спадщини», — йдеться в повідомленні.

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Керівництво підприємства вважає, що купівля підприємства приватним інвестором, чи передача в обласну чи міську комунальну власність, — це один з ефективних способів збереження та відновлення майна. У такому випадку весь дохід можна скеровувати на розвиток підприємства та залучити кошти зовні.

«Керівництво готове зробити все можливе, щоб виробництво солі тривало. І так, це реально! Ми будемо дбати про те, щоб в умовах приватизації було включено продовження виробництва Дрогобицької солі», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

Дрогобицька солеварня — це найстаріше підприємство України, яке почало виробництво в 1390 році і не припиняло своєї діяльності досі. Сіль на заводі виварюють з ропи, яку видобувають у надрах.

Після початку бойових дій на сході України це — практично єдине підприємство, яке займається виробництвом солі. Останні роки, крім промислової діяльності, тут також активно розвивали туризм.

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