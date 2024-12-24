Найближчим часом планують закритися понад чверть ФОПів — Опендатабот (інфографіка)
Опендатабот провів масштабне опитування українських підприємців, аби дізнатися плани малого та середнього бізнеса на найближче майбутнє. В дослідженні взяли участь 31 694 респонденти, які зазначили, що працюють як ФОПи.
Як свідчать результати дослідження, 27% або ж 8621 опитаних підприємців планують закриття найближчим часом. 2297 або ж 7% планували закритися цьогоріч. Ще 20% або 6324 учасника зазначили, що планують припинити діяльність у наступному році.
Чому закриваються українські ФОПи
Більше половини з тих, хто планує закриття — а саме 62% — прийняли рішення закриватися через підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі.
«Варто зазначити, що наразі через масштабну атаку проросійських хакерів на державні реєстри закриття бізнесу або ж дуже ускладнене, або ж неможливе», — нагадали в Опендатабот.
Найбільше опитаних ФОПів працює у рітейлі (роздрібна торгівля) — 24,6%, ще 21% — в ІТ.
З моменту підписання закону про введення військового збору для малого та середнього бізнесу на 1 новий ФОП припадає 2 закритих. Так, 24 497 підприємців припинили роботу за період з моменту підписання президентом закону та до 17 грудня. За цей саме період відкрилося у 2,2 рази менше нових справ: 10 947. До порівняння, у відповідний період торік на 4 нові ФОПи припадав лише 1, що закривався.
Нагадаємо, раніше Опендатабот писав, що з моменту підписання президентом закону про підвищення податків припинили свою діяльність 22,5 тисячі ФОПів. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1000 щодня, а 29 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2332 закриті бізнеси.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у відповідь заявив, що за останні 2 місяці кількість новостворених ФОП збільшилась на 7 тисяч в порівнянні з припиненими або склала 47,7 тис. платників проти 40,7 тис. припинених ФОП. Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців.
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