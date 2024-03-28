Найбільший виробник чипів штучного інтелекту заявив, що нейромережі повністю витіснять розробників — Finance.ua
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Найбільший виробник чипів штучного інтелекту заявив, що нейромережі повністю витіснять розробників

Технології&Авто
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Найбільший виробник чипів штучного інтелекту заявив, що нейромережі повністю витіснять розробників
Найбільший виробник чипів штучного інтелекту заявив, що нейромережі повністю витіснять розробників
На конференції Nvidia GPU Technology Conference Дженсен Хуанг розповів про своє бачення майбутніх технологій. Одне із питань стосувалося ігор, створених за допомогою штучного інтелекту. Дженсен очікує на їх появу протягом найближчих 5−10 років.
Про це написало видання Tom’s Hardware, цитуючи керівника Nvidia.
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До цього часу відеокарти використовувалися для відтворення ігор з допомогою растеризації, а останнім часом до них додалося апаратне забезпечення трасування променів підвищення реалістичності зображення. Однак тепер фокус зміщується на ШІ-процесори, які використовуються для створення все більш масштабних та досконалих генеративних нейромереж — інструменти на кшталт Stable Diffusion, ChatGPT, ChatRTX, Sora та багатьох інших.
Хуанг бачить майбутнє, в якому ШІ генеруватиме комп’ютерну графіку. Варто звернути увагу на формулювання: саме генерація, а не малювання. Хуанг вважає, що ігри, які повністю створені ШІ, можуть з’явитися в найближчі 10 років, а перші спроби, можливо, з’являться вже через 5 років.
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Відповідаючи на питання про виникнення відеоігор, «де кожен піксель генерується штучним інтелектом», Хуанг зазначив, що вже через 5 років ми побачимо світ, де все змінюється в реальному часі.
За матеріалами:
noworries
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