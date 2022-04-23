Найбільший у світі виробник підшипників SKF йде з росії — Finance.ua
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Найбільший у світі виробник підшипників SKF йде з росії

Вчора 05:37Фондовий ринок
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Найбільший у світі виробник підшипників SKF йде з росіїНайбільший у світі виробник підшипників SKF йде з росії
Компанія SKF, найбільший у світі виробник підшипників родом зі Швеції, оголосив про повний вихід з росії, де вона має завод.
Про це йдеться у заяві компанії.
У SKF заявили, що «російське вторгнення в Україну має серйозний вплив на наші операції як в Україні, так і в росії. ... Ми прийшли до висновку, що для нас неможливо продовжувати нашу діяльність в росії, оскільки не існує основи та стабільності для нашого бізнесу».
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Раніше компанія зупинила свій завод в рф та припинила експорт до країни.
«Тепер ми вирішили припинити всі операції, участь та інвестиції SKF в росії. Наш намір полягає в тому, щоб позбутися наших російських операцій, аби забезпечити майбутнє для наших колег», — йдеться у заяві.
Підшипники компанії постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону.
Через вихід компанія спише 500 млн шведських крон (понад 50 млн доларів) активів у другому кварталі. Продажі в росії становили близько 2% від загального обороту групи в 2021 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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