Найбільший у світі виробник підшипників SKF йде з росії — Finance.ua

У SKF заявили, що «російське вторгнення в Україну має серйозний вплив на наші операції як в Україні, так і в росії. ... Ми прийшли до висновку, що для нас неможливо продовжувати нашу діяльність в росії, оскільки не існує основи та стабільності для нашого бізнесу».
Раніше компанія зупинила свій завод в рф та припинила експорт до країни.
«Тепер ми вирішили припинити всі операції, участь та інвестиції SKF в росії. Наш намір полягає в тому, щоб позбутися наших російських операцій, аби забезпечити майбутнє для наших колег», — йдеться у заяві.
Підшипники компанії постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону.
Через вихід компанія спише 500 млн шведських крон (понад 50 млн доларів) активів у другому кварталі. Продажі в росії становили близько 2% від загального обороту групи в 2021 році.