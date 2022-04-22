Шведська компанія — виробник засобів гігієни Essity оголосила про початок виходу з росії — Finance.ua

Шведська компанія — виробник засобів гігієни Essity оголосила про початок виходу з росії

Вчора 22:02 — Фондовий ринок

Шведська компанія — виробник засобів гігієни Essity оголосила про початок виходу з росії.

Про це повідомляє «Медуза».

«Умови ведення бізнесу Essity у росії погіршилися. Внаслідок цього активи компанії в росії впали в ціні приблизно на 1,4 млрд шведських крон ($150 млн). Крім того, розпочато роботу з виходу з російського ринку. У 2021 році чистий обсяг продажів Essity у росії становив близько 2,8 млрд шведських крон, що відповідає приблизно 2% від загального обсягу продажів компанії 2021 року», — йдеться у пресрелізі компанії.

Компанії Essity належать бренди Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork.

За даними Єльської школи менеджменту, з початку війни в Україні про зупинення або обмеження діяльності в росії оголосили понад 750 компаній.

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