Найбільший у світі лоукостер відмовляється від політики дешевих квитків — Finance.ua
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Найбільший у світі лоукостер відмовляється від політики дешевих квитків

Фондовий ринок
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Найбільший у світі лоукостер відмовляється від політики дешевих квитків
Найбільший у світі лоукостер відмовляється від політики дешевих квитків
Лоукостер Ryanair заявив про відмову від політики дешевих квитків.
Про це заявив глава Ryanair Майкл О’лірі, повідомляє Financial Times.
Ціни на квитки лоукостера будуть підняті з поточного середнього рівня в 40 євро до 50-60 євро. Ryanair буде підвищувати вартість перельотів поступово, і цей процес займе до п’яти років.
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«Я вважаю абсурдним, що щоразу, коли я лечу в лондонський аеропорт Станстед, поїздка на поїзді до центру Лондона дорожча, ніж квиток на літак», — сказав О’лірі.
О’лірі зазначив, що основною причиною зростання вартості квитків є високі ціни на нафту і підвищення екологічних податків.
У виданні зазначають, що заява О’лірі свідчить про різку зміну політики лоукостера.
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Нагадаємо, Ryanair — найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія з Ірландії з головним офісом в Дубліні. Член Європейської асоціації дешевих авіакомпаній.
Раніше генеральний директор лоукостера Ryanair Майкл О’лірі обіцяв, що Ryanair стане «першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну» після російського вторгнення, коли це буде безпечно.
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25 квітня 2022 року в Ryanair заявили, що авіакомпанія планує відновити польоти з України восени цього року.
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За матеріалами:
УНІАН
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