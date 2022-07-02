Венеція вводить для туристів плату за вхід до міста — Finance.ua

Венеція вводить для туристів плату за вхід до міста Вчора 17:40 — Світ

Венеція вводить для туристів плату за вхід до міста

Влада італійської Венеції вирішила стягувати у туристів плату за вхід до міста.

Про це пише «Європейська правда».

Згідно з ухваленим рішенням міськради Венеції, з 16 січня 2023 року вхід до міста буде платним і складе від 3 до 10 євро залежно від пори року.

Туристи, які прибувають до Венеції на одну ніч, мешканці міста, а також їхні гості можуть не платити за вхід — для цього вони зможуть завантажити сертифікат зі спеціальної платформи.

Як зазначено у повідомленні, контролюватимуть дотримання нових правил уповноважені інспектори. Їм нададуть право зупиняти туристів та вимагати у них підтвердження оплати входу. Порушникам загрожує штраф.

«Мета — відбити одноденний туризм у певні пори року та заохотити багатоденний туризм відповідно до витонченості та унікальності міста», — пояснили своє рішення у міськраді Венеції.

У відомстві також повідомили, що зібрані з туристів гроші за вхід до міста будуть спрямовані на зменшення вартості збирання сміття у Венеції.

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