Венеція вводить для туристів плату за вхід до міста — Finance.ua

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Венеція вводить для туристів плату за вхід до міста

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Венеція вводить для туристів плату за вхід до міста
Венеція вводить для туристів плату за вхід до міста
Влада італійської Венеції вирішила стягувати у туристів плату за вхід до міста.
Про це пише «Європейська правда».
Згідно з ухваленим рішенням міськради Венеції, з 16 січня 2023 року вхід до міста буде платним і складе від 3 до 10 євро залежно від пори року.
Туристи, які прибувають до Венеції на одну ніч, мешканці міста, а також їхні гості можуть не платити за вхід — для цього вони зможуть завантажити сертифікат зі спеціальної платформи.
Як зазначено у повідомленні, контролюватимуть дотримання нових правил уповноважені інспектори. Їм нададуть право зупиняти туристів та вимагати у них підтвердження оплати входу. Порушникам загрожує штраф.
«Мета — відбити одноденний туризм у певні пори року та заохотити багатоденний туризм відповідно до витонченості та унікальності міста», — пояснили своє рішення у міськраді Венеції.
У відомстві також повідомили, що зібрані з туристів гроші за вхід до міста будуть спрямовані на зменшення вартості збирання сміття у Венеції.

Корисна інформація для тих, хто зараз за кордоном

За матеріалами:
Діло
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