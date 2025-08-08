Найбільший суднобудівний завод росії почав скорочувати персонал — Finance.ua
Найбільший суднобудівний завод росії почав скорочувати персонал

На найбільшому суднобудівному заводі росії «Вымпел», який випускає цивільні та військові судна, через відсутність фінансування почали скорочувати персонал.
Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє у Фейсбуці.
«Очікується, що звільнення відбуватимуться поетапно і триватимуть до кінця року. Причина — відсутність фінансування через виснаження фонду національного добробуту та бюджетні проблеми в росії», — ідеться в повідомленні.
За даними ЦПД, напередодні уряд рф зменшив фінансування програми модернізації флоту на 40%.
Крім того, через різке обмеження державних замовлень у галузі значно скоротилося виробництво.
Як зауважили у центрі, величезні витрати на війну проти України призвели до рекордного дефіциту російського бюджету та скорочення всіх видатків, що не пов’язані безпосередньо з військово-промисловим комплексом.
Зокрема, разом із наслідками санкцій, фінансовими проблемами та різким падінням доходів населення це призвело до стрімкого падіння виробництва в багатьох галузях.
За матеріалами:
Укрінформ
Payment systems