Найбільший суднобудівний завод росії почав скорочувати персонал — Finance.ua

Найбільший суднобудівний завод росії почав скорочувати персонал Сьогодні 22:38 — Світ

На найбільшому суднобудівному заводі росії «Вымпел», який випускає цивільні та військові судна, через відсутність фінансування почали скорочувати персонал.

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє у Фейсбуці

«Очікується, що звільнення відбуватимуться поетапно і триватимуть до кінця року. Причина — відсутність фінансування через виснаження фонду національного добробуту та бюджетні проблеми в росії», — ідеться в повідомленні.

За даними ЦПД, напередодні уряд рф зменшив фінансування програми модернізації флоту на 40%.

Крім того, через різке обмеження державних замовлень у галузі значно скоротилося виробництво.

Як зауважили у центрі, величезні витрати на війну проти України призвели до рекордного дефіциту російського бюджету та скорочення всіх видатків, що не пов’язані безпосередньо з військово-промисловим комплексом.

Зокрема, разом із наслідками санкцій, фінансовими проблемами та різким падінням доходів населення це призвело до стрімкого падіння виробництва в багатьох галузях.

