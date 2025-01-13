Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla — Finance.ua

Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla Сьогодні 18:40 — Світ

Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla

Найбільший пенсійний фонд Європи продає свою в частку в Tesla на понад 571 млн євро, оскільки не погоджується з завеликим компенсаційним пакетом для гендиректора компанії Ілона Маска.

Пенсійний фонд Stichting Pensioenfonds ABP базується в Нідерландах і налічує мільйони учасників — переважно колишніх держслужбовців та працівників освіти.

Як зазначає Bloomberg, у неділю представник фонду заявив, що у них «виникли проблеми» із компенсаційним пакетом для Маска, й оголосив про продаж акцій Tesla. Зазначається, що під час прийняття рішення також врахували витрати, рівень прибутковості та вимоги щодо відповідальних інвестицій, а також «погані умови роботи» у компанії, уточнює газета Het Financieele Dagblad.

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Нагадаємо, що у листопаді поширились чутки про «пекельне» виробництво на заводі Tesla в Остіні, де через несправність дверей печі працівники нібито були вимушені працювати у тумані та за температури +38°C.

Історія з компенсаційним пакетом Ілона Маска тягнеться ще з 2018 року, коли Tesla вирішила видати як компенсацію акції замість звичайної заробітної плати. Пакет на той час передбачав виплату до $55,8 млрд для Ілона у випадку, якщо компанія досягне високих показників, і міг стати найбільшим в історії публічних компаній.

Утім, попри підтримку переважної кількості акціонерів, американські суди неодноразово скасовували винагороду, а сам мільярдер називав їхні рішення «абсолютною корупцією».

Як зазначає Forbes, у разі схвалення компенсація збільшить частку Ілона Маска в Tesla до 20% з нинішніх 13%. Раніше мільярдер скаржився, що має замало акцій компанії і йому некомфортно розвивати автовиробника як лідера в галузі ШІ та робототехніки, не маючи принаймні 25% голосів у компанії.

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