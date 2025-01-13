Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla

Світ
118
Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla
Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla
Найбільший пенсійний фонд Європи продає свою в частку в Tesla на понад 571 млн євро, оскільки не погоджується з завеликим компенсаційним пакетом для гендиректора компанії Ілона Маска.
Пенсійний фонд Stichting Pensioenfonds ABP базується в Нідерландах і налічує мільйони учасників — переважно колишніх держслужбовців та працівників освіти.
Як зазначає Bloomberg, у неділю представник фонду заявив, що у них «виникли проблеми» із компенсаційним пакетом для Маска, й оголосив про продаж акцій Tesla. Зазначається, що під час прийняття рішення також врахували витрати, рівень прибутковості та вимоги щодо відповідальних інвестицій, а також «погані умови роботи» у компанії, уточнює газета Het Financieele Dagblad.
Читайте також
Нагадаємо, що у листопаді поширились чутки про «пекельне» виробництво на заводі Tesla в Остіні, де через несправність дверей печі працівники нібито були вимушені працювати у тумані та за температури +38°C.
Історія з компенсаційним пакетом Ілона Маска тягнеться ще з 2018 року, коли Tesla вирішила видати як компенсацію акції замість звичайної заробітної плати. Пакет на той час передбачав виплату до $55,8 млрд для Ілона у випадку, якщо компанія досягне високих показників, і міг стати найбільшим в історії публічних компаній.
Утім, попри підтримку переважної кількості акціонерів, американські суди неодноразово скасовували винагороду, а сам мільярдер називав їхні рішення «абсолютною корупцією».
Як зазначає Forbes, у разі схвалення компенсація збільшить частку Ілона Маска в Tesla до 20% з нинішніх 13%. Раніше мільярдер скаржився, що має замало акцій компанії і йому некомфортно розвивати автовиробника як лідера в галузі ШІ та робототехніки, не маючи принаймні 25% голосів у компанії.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.