Найбільший німецький банк анонсував хвилю звільнень працівників — Finance.ua
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Найбільший німецький банк анонсував хвилю звільнень працівників

Фондовий ринок
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Найбільший німецький банк анонсував хвилю звільнень працівників
Найбільший німецький банк анонсував хвилю звільнень працівників
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank планує скоротити свою виконавчу раду з 10 до 9 членів і звільнити співробітників у деяких відділеннях, щоб заощадити кошти.
Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що заходи щодо скорочення витрат не вплинуть на плани замінити заступника виконавчого директора Карла фон Рора, який заявив, що не продовжить свій контракт як члена правління після жовтня.
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Виконавчий директор Deutsche Bank Крістіан Шевінг заявив також, що плануються подальші скорочення робочих місць.
Банк завершив свою фазу трансформації наприкінці 2022 року з покращеним співвідношенням витрат і доходів, але порівняно з іншими європейськими фінустановами Deutsche Bank має гірші показники.
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Найбільший банк Німеччини, який має оприлюднити результати за перший квартал 27 квітня, відмовився назвати приблизну кількість співробітників, яких планують звільнити.
Зауважимо, Deutsche Bank після 20 років роботи остаточно закриє центри програмного забезпечення, які знаходяться в москві та санкт-петербурзі.
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Навесні 2022 року банк вивіз із росії до Берліна близько 700 співробітників своїх IT-центрів.
Тим 500 співробітникам, які залишалися працювати, запропонують звільнитися протягом пів року з виплатою вихідної допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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