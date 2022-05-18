Deutsche Bank закрив коррахунки великих російських банків — Finance.ua

Deutsche Bank перестав працювати з низкою великих російських банків та закрив їм кореспондентські рахунки.
Німецький Deutsche Bank закрив кореспондентські рахунки у євро низки російських банків.
Про це пише російське видання РБК із посиланням на джерела на фінансовому ринку.
Повідомляється, що в середині березня 2022 року Deutsche Bank надіслав російським банкам повідомлення про закриття рахунків 8 квітня. Фактично рахунки працювали до 7 квітня включно та були закриті 20 квітня. За словами співрозмовника російського видання, рішення зачепило багато великих кредитних організацій.
" Зараз у Deutsche Bank залишилося трохи кореспондентських рахунків у невеликих російських банках, які не привертають до себе уваги, у яких мало операцій", — заявив інший співрозмовник видання.
17 березня Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay і UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ. Зокрема НБУ закликав припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay і UnionPay International як на території РФ, так і випущених банками з рф за її межами.