Deutsche Bank закрив коррахунки великих російських банків — Finance.ua

Deutsche Bank закрив коррахунки великих російських банків

Вчора 12:42 — Фондовий ринок

Deutsche Bank перестав працювати з низкою великих російських банків та закрив їм кореспондентські рахунки.

Німецький Deutsche Bank закрив кореспондентські рахунки у євро низки російських банків.

Про це пише російське видання РБК із посиланням на джерела на фінансовому ринку.

Повідомляється, що в середині березня 2022 року Deutsche Bank надіслав російським банкам повідомлення про закриття рахунків 8 квітня. Фактично рахунки працювали до 7 квітня включно та були закриті 20 квітня. За словами співрозмовника російського видання, рішення зачепило багато великих кредитних організацій.

Читайте також У рф дефіцит сировини для виробництва консервних банок

" Зараз у Deutsche Bank залишилося трохи кореспондентських рахунків у невеликих російських банках, які не привертають до себе уваги, у яких мало операцій", — заявив інший співрозмовник видання.

17 березня Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay і UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ. Зокрема НБУ закликав припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay і UnionPay International як на території РФ, так і випущених банками з рф за її межами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.