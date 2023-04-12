Deutsche Bank остаточно поставив хрест на російському ринку — Finance.ua
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Deutsche Bank остаточно поставив хрест на російському ринку

Фондовий ринок
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Deutsche Bank остаточно поставив хрест на російському ринку
Deutsche Bank остаточно поставив хрест на російському ринку
На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв’язку з вторгненням росії в Україну, німецький Deutsche Bank закриває свої центри розробки програмного забезпечення в Москві та Санкт-Петербурзі.
Як повідомляє Financial Times, таким чином найбільший кредитор Німеччини припиняє двадцятирічну залежність від російської IT-експертизи.
Як йдеться в матеріалі, Deutsche Bank ще не ухвалив офіційного рішення про повне закриття своїх IT-операцій в росії, проте, за словами співробітників, цей крок вважається завершеною справою.
Франкфуртський банк запропонував індивідуальну вихідну допомогу 500 IT-фахівцям, які все ще працюють в росії.
У середині березня 2022 року Deutsche Bank надіслав російським банкам повідомлення про закриття рахунків 8 квітня.
Фактично рахунки працювали до 7 квітня включно і були закриті 20 квітня. Рішення торкнулося багатьох великих кредитних організацій.
Станом на 18 травня 2022 року Deutsche Bank закрив кореспондентські рахунки у євро ряду російських банків.
На початку війни в російському технологічному центрі Deutsche Bank працювали 1500 осіб, які відповідали за розробку і підтримку програмного забезпечення для його глобального торгового бізнесу та основної корпоративної банківської системи.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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