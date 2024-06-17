Найбільший енерговиробник Польщі планує відмовитися від вугілля — Finance.ua

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Найбільший енерговиробник Польщі планує відмовитися від вугілля

Енергетика
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Найбільший енерговиробник Польщі планує відмовитися від вугілля
Найбільший енерговиробник Польщі планує відмовитися від вугілля
Теплоелектростанції Польської енергетичної групи (PGE) планують до 2030 року відмовитися від використання вугілля.
Про це повідомляє Польське радіо.
«До 2030 року теплоелектростанції Польської енергетичної групи планують відмовитись від вугілля», — йдеться в повідомленні.
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За словами президента PGE Даріуаш Мажеца, найближчими роками галузь переживе технологічну революцію, і зрештою всі теплоелектростанції в Польщі використовуватимуть чисту енергію.
Посадовець пояснив, що теплову енергію для домашніх господарств можна виробляти із сучасних електродних котлів. Вони використовують електроенергію від вітрових електростанцій або сонячних установок.
«Вони використовують моменти, коли електроенергія дешева на ринку, тому що її багато виробляють, наприклад, з відновлюваних джерел. У цих електродних котлах вода нагрівається дешевою енергією і передається в теплоакумулятор, тобто великий бак. Потім, без використання викопного палива, газу чи вугілля, ця вода доставляється до користувачів. Це цільова модель», — пояснив Мажец.
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Зазначається, що електродні котли вже працюють, зокрема, на теплоелектроцентралі у Гданську.
Президент PGE додав, що теплоенергетика є інноваційною, але потребує участі держави для декарбонізації.
За матеріалами:
Укрінформ
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