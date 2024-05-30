Найбільший британський банк завершив продаж бізнесу на території рф — Finance.ua
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Найбільший британський банк завершив продаж бізнесу на території рф

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Найбільший британський банк завершив продаж бізнесу на території рф
Найбільший британський банк завершив продаж бізнесу на території рф
Британський банк HSBC завершив продаж свого російського підрозділу Експобанку після двох років переговорів та невизначеності. Сума угоди не розголошується.
Про це повідомляє Reuters.
Вихід HSBC з території росії очікувався з лютого, коли президент рф володимир путін дав добро на продаж активів приватному Експобанку.
Представник HSBC підтвердив, що банк передав право власності на бізнес російському кредитору.
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HSBC вперше оголосив у червні 2022 року про свою згоду продати 100% акцій російського підрозділу Експобанку.
Указ 2022 року забороняє інвесторам із «недружніх» країн — тих, які запровадили санкції проти росії за війну проти України, — продавати акції ключових енергетичних проектів та банків без схвалення президента.
У заяві Експобанку йдеться, що підрозділ продовжить працювати, але під новою, невказаною назвою.
За матеріалами:
РБК-Україна
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