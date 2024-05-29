Райффайзенбанк припиняє відкривати нові рахунки росіянам — Finance.ua
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Райффайзенбанк припиняє відкривати нові рахунки росіянам

Фінтех і Картки
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Райффайзенбанк припиняє відкривати нові рахунки росіянам
Райффайзенбанк припиняє відкривати нові рахунки росіянам
Райффайзенбанк оголосив про нові обмеження для своїх російських клієнтів. Це рішення — реакція на вимогу Європейського центрального банку (ЄЦБ) до австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) суттєво скоротити свою діяльність в росії.
Про це повідомили в компанії.
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З 1 червня Райффайзенбанк припиняє відкриття нових накопичувальних рахунків за тарифами «На щоденний залишок», «До передплати» та «Ключовий».
«Ринкові умови істотно змінилися, і ми спостерігаємо стійке зниження попиту з боку клієнтів на цей вид продукту», — йдеться в повідомленні банку.
Рахунки, відкриті до 1 червня, продовжуватимуть обслуговуватися в звичайному режимі.
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Нагадаємо, російський Райффайзенбанк, який входить до 20 найбільших банків за обсягом активів у росії та включений ЦБ рф до списку системно значущих банків, залишається однією з головних фінансових артерій, що зв’язують російську економіку зі світом.
Райффайзенбанк після початку масштабного вторгнення росії в Україну оголосив про намір залишити російський ринок за прикладом багатьох інших західних компаній. Проте натомість банк, зважаючи на все, увесь цей час розширював бізнес у рф.
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