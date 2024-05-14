Raiffeisen Bank отримає прибуток у росії та білорусі в розмірі майже 1,2 млрд євро — аналітики Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

У діяльності Raiffeisen Bank International є один простий і незвичайний факт, який пояснює, чому Заходу не вдалося підірвати російську економіку, попри очевидно обтяжливий режим санкцій.

Протягом останніх трьох років прибуток, отриманий російським підрозділом австрійського банку, перевищував прибуток від усіх інших операцій групи, повідомляє Financial Times

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З огляду на те, що всі основні російські банки потрапили під санкції, а західні кредитні організації під тиском урядів і регулюючих органів змушені радикально скорочувати свій російський бізнес і зрештою виходити з нього, разюче, що Raiffeisen, на відміну від конкурентів, фактично збільшив частку прибутку.

«Згідно з оцінками аналітиків Citigroup, цього року банк отримає чистий прибуток від підрозділів у росії та білорусі в розмірі майже 1,2 млрд євро порівняно з ледве 500 млн євро від усіх інших поточних операцій — це 69% прибутку», — зазначає Financial Times.

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Те, що цей західний банк процвітає — це докір західним урядам, які намагалися перекрити глобальні зв’язки росії. Це також реальна допомога економіці країни, а отже, і її військовій машині. Західні банки, які все ще перебувають у росії, є ключовими каналами, що дають змогу клієнтам вести міжнародні операції й одночасно приносять значні податкові надходження.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у нещодавньому інтерв'ю агентству Reuters заявив, що «маячня» думати, що Захід зможе відокремитися від росії. Однак США та ЄС повинні продовжувати тиск. Є вагомі аргументи на користь того, щоб додати такі банки, як російське відділення банку «Райффайзен» до числа організацій, позбавлених доступу до SWIFT, тим самим закривши величезну лазівку.

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