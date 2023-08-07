Найбільша нафтовидобувна компанія в ОАЕ купує частку в газовому родовищі в Азербайджані — Bloomberg — Finance.ua

Найбільша нафтовидобувна компанія в ОАЕ купує частку в газовому родовищі в Азербайджані — Bloomberg Сьогодні 05:15 — Енергетика

Найбільша нафтовидобувна компанія в ОАЕ купує частку в газовому родовищі в Азербайджані — Bloomberg

Найбільша нафтовидобувна компанія в Об'єднаних Арабських Еміратах купує частку в газовому родовищі в Азербайджані, що є першою великою міжнародною покупкою компанії у сфері видобутку вуглеводневих ресурсів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Abu Dhabi National Oil Co. погодилася придбати 30% акцій газового родовища Абшерон в Каспійському морі. Азербайджанська державна нафтова компанія Socar і її французький партнер TotalEnergies SA продадуть Adnoc по 15% частки в проєкті в рамках угоди. Сторони не розголошують фінансові умови угоди.

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«Інвестиції Adnoc в Каспійський регіон мають на меті створити суттєві позиції для зростання з виходом на міжнародний газовий ринок, — йдеться в заяві. — Партнерство дозволить Adnoc закріпитися в регіоні з багатими природними ресурсами і значним потенціалом зростання, що полегшить вихід на привабливі міжнародні ринки газу в Європі та Центральній Азії».

За оцінками, Абшерон містить 300 мільярдів кубометрів газу, але, за словами президента Азербайджану Ільхама Алієва, запаси, ймовірно, набагато більші.

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Оскільки Adnoc витрачає мільярди на збільшення потужностей з видобутку нафти і газу вдома, азербайджанська угода є її першим кроком до видобутку за кордоном. Компанія також зробила пропозицію разом з BP Plc придбати ізраїльський газовий проект і викупила частки в європейських хімічних та енергетичних компаніях у іншої урядової фірми Абу-Дабі, Mubadala Investments Co.

Видобуток на Абшеронському газоконденсатному родовищі розпочався рік тому. До нинішньої транзакції, яка ще потребує схвалення регуляторних органів, Total і Socar володіли рівними 50%-ми частками в проекті. Обидві компанії залишаться партнерами з частками по 35% кожна.

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