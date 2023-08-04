Цьогоріч Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% — Finance.ua
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Цьогоріч Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8%

Енергетика
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Цьогоріч Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8%
Цьогоріч Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8%
У 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.
Про це сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов на засіданні робочої групи щодо моніторингу за виконанням закону «Про ринок природного газу».
«Попри війну, на сьогодні Нафтогаз зміг зберегти об'єм газовидобутку. Більше того, цього року ми плануємо наростити його — плюс 8% до минулого року», — сказав Чернишов.
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Він зазначив, що кількість свердловин збільшено удвічі, до 88 штук. При цьому додатковий дебіт на одну свердловину вдалося збільшити у 1,5 раза — до 79 тис. кубометрів газу на день.
Чернишов також повідомив, що Нафтогаз станом на 31 липня придбав 0,7 млрд кубометрів газу українського видобутку на майданчику Української енергетичної біржі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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