Найбільша інжинірингова компанія Індії планує викуп акцій на $1,2 млрд — Bloomberg — Finance.ua
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Найбільша інжинірингова компанія Індії планує викуп акцій на $1,2 млрд — Bloomberg

Фондовий ринок
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Найбільша інжинірингова компанія Індії планує викуп акцій на $1,2 млрд — Bloomberg
Найбільша інжинірингова компанія Індії планує викуп акцій на $1,2 млрд — Bloomberg
Larsen & Toubro Ltd. планує викупити акцій на суму 100 млрд рупій ($1,2 млрд), оскільки найбільший індійський машинобудівний конгломерат повертає акціонерам надлишкову капіталізацію.
Про це повідомляє Bloomberg.
Фірма зі штаб-квартирою в Мумбаї планує викупити власні акції за ціною до 3 000 рупій за штуку в рамках тендерної пропозиції. Компанія також виплатить спеціальні дивіденди в розмірі 6 рупій на акцію.
Викуп акцій спрямований на «підвищення прибутковості капіталу для акціонерів», — заявив на брифінгу фінансовий директор компанії.
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Це перший викуп акцій, оголошений L&T, оскільки попередня спроба була зупинена в 2019 році через порушення законодавства. Згідно з річним звітом компанії, на кінець 31 березня її грошові кошти становили близько 243 млрд рупій, а співвідношення валового боргу до власного капіталу дорівнювало 0,25.
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