Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати другий тиждень поспіль — Finance.ua

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати другий тиждень поспіль Сьогодні 16:12 — Фондовий ринок

Котирування акцій одного з найбільших виробників м’яса птиці компанії МХП (Київ) на Лондонській фондовій біржі з 10 по 14 липня підвищилися на 0,5%, або на 0,02 долара, до 3,75 долара за акцію після того, як залишалися незмінними попереднього тижня.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі.

Згідно з нею, 10 липня акції компанії котирувалися на рівні 3,73 долара/акція, 11 липня котирування підвищилися до 3,75 долара/акція, 12−14 липня котирування залишилися на рівні до 3,75 долара/акція.

Угоди здійснювалися протягом усього тижня.

З початку року котирування акцій компанії підвищилися на 0,3% (порівняно з рівнем котирувань 3 січня — 3,74 долара/акція).

Як повідомляли Українські Новини, котирування акцій МХП з 3 по 7 липня знову збереглися на рівні 3,75 долара за акцію після того, як залишалися незмінними попереднього тижня.

За 2022 рік котирування акцій МХП впали на 44,2%, або на 2,97 долара за акцію, до 3,75 долара за акцію.

2 лютого 2021 року компанія «Миронівський хлібопродукт» офіційно змінила юридичну назву на МХП.

МХП — вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м’ясо під назвою «Наша ряба».

Засновником компанії є Юрій Косюк.

Акції МХП котируються у формі глобальних депозитарних розписок на біржі з 2008 року.

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