Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати другий тиждень поспіль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати другий тиждень поспіль

Фондовий ринок
30
Котирування акцій одного з найбільших виробників м’яса птиці компанії МХП (Київ) на Лондонській фондовій біржі з 10 по 14 липня підвищилися на 0,5%, або на 0,02 долара, до 3,75 долара за акцію після того, як залишалися незмінними попереднього тижня.
Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі.
Згідно з нею, 10 липня акції компанії котирувалися на рівні 3,73 долара/акція, 11 липня котирування підвищилися до 3,75 долара/акція, 12−14 липня котирування залишилися на рівні до 3,75 долара/акція.
Угоди здійснювалися протягом усього тижня.
З початку року котирування акцій компанії підвищилися на 0,3% (порівняно з рівнем котирувань 3 січня — 3,74 долара/акція).
Як повідомляли Українські Новини, котирування акцій МХП з 3 по 7 липня знову збереглися на рівні 3,75 долара за акцію після того, як залишалися незмінними попереднього тижня.
За 2022 рік котирування акцій МХП впали на 44,2%, або на 2,97 долара за акцію, до 3,75 долара за акцію.
2 лютого 2021 року компанія «Миронівський хлібопродукт» офіційно змінила юридичну назву на МХП.
МХП — вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м’ясо під назвою «Наша ряба».
Засновником компанії є Юрій Косюк.
Акції МХП котируються у формі глобальних депозитарних розписок на біржі з 2008 року.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.