Найбільш популярні серед українців банки за вкладами — Finance.ua

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Найбільш популярні серед українців банки за вкладами

Казна та Політика
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Найбільш популярні серед українців банки за вкладами
Найбільш популярні серед українців банки за вкладами
Станом на 1 грудня 2024 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 347 млрд гривень. Більше третини вкладів (35,7%) були в доларах і євро.
Про це свідчать дані Національного банку України.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, у державному ПриватБанку було 24,0 млн вкладників, які зберігали 507, млрд гривень.
На другому місці державний Ощадбанк — 13,0 млн вкладників, сума — 208,3 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк — 9,0 млн вкладників, сума — 100,4 млрд гривень.
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,3 млн, сума — 77,7 млрд гривень і Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,3 млн, сума — 62,1 млрд гривень.
Найбільш популярні серед українців банки за вкладами

Ставки і валюта вкладів

За даними НБУ, на 1 грудня 2024 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,5 млн вкладів громадян і ФОПів.
Більшість вкладів була в національній валюті: 59,2 млн вкладів на 866 млрд гривень. У валюті було 10,3 млн вкладів на суму 481 млрд гривень.
Нагадаємо, платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 0,4% більше, ніж рік тому.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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