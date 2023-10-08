Найбажаніші електромобілі у світі — Finance.ua

Найбажаніші електромобілі у світі Сьогодні 05:53 — Технології&Авто

Найбажаніші електромобілі у світі

Продажі електромобілів у світі стрімко зростають і в них стає дедалі більше шанувальників.

Нове дослідження показало, які електрокари найбільш цікаві автомобілістам. Його результати опублікував сайт Carscoops.

У межах дослідження було підраховано пошукові запити в Google щодо різних електромобілів. Загалом проаналізовано інформацію щодо 317 електричних моделей у 200 країнах світу.

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Результат виявився очікуваним, адже найпопулярніший електромобіль в інтернеті — седан Tesla Model 3. Він зібрав майже 20 мільйонів пошукових запитів.

На другому місці несподівано опинився Kia EV6 (15,8 млн запитів), а на третю позицію піднявся електрокросовер Tesla Model Y (13,9 млн). Замикають п’ятірку лідерів Hyundai Ioniq 5 (12,7 млн) і Tesla Model S (11,4 млн).

Найпопулярніші електромобілі у світі:

Tesla Model 3 — 19 989 872 пошукових запити. Kia EV6 — 15 815 185. Tesla Model Y — 13 908 451. Hyundai IONIQ 5 — 12 689 787. Tesla Model S — 11 459 099. Porsche Taycan — 10,511,286. Tesla Model X — 9 535 778. Polestar 2 — 8 212 142. Lexus RZ — 7 186 840. BMW i4 — 7 063 510.

Також названо найбажаніші електромобілі в різних країнах. Tesla Model 3 найбільше шукають у США, Китаї, Німеччині, Франції, Великій Британії, Іспанії та Італії. Kia EV6 лідирує в Канаді та Нідерландах. Lexus RZ виявився популярним одразу в 47 країнах, хоча сумарний його результат — не найвищий.

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Водночас, у низці країн популярними стали вельми екзотичні моделі. Так, в Індії найчастіше в Google шукають Tata Nexon місцевого виробництва, у балканських країнах — хорватський суперкар Rimac Nevera, а в Індонезії — бюджетний китайський Wuling HingGuang Mini EV.

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