Які авто купують у Києві (інфографіка)
У березні бензинові та гібридні автомобілі посилили свої позиції на ринку нових легкових авто в Києві та області.
Про це свідчать дані RST.
Загалом у березні у Києві та області зареєстровано 2,8 тис. нових легковиків. Порівняно з березнем минулого року кількість реєстрацій зросла.
Структура ринку
Частка бензинових моделей зросла на 4,5%, тоді як електромобілі продемонстрували найбільше падіння — більш як на 10%.
Гібриди сформували понад третину реєстрацій. Дизельні автомобілі займають майже п’яту частину ринку.
Найпопулярніші марки березня 2026
Порівняно з березнем 2025 року, обсяги продажів лідерів ринку помітно зросли:
- Toyota — 14.4%;
- Skoda — 9.0%;
- Volkswagen — 8.4%;
- Renault — 8.1%;
- Hyundai — 7.0%;
- Nissan — 5.1%;
- BMW — 4.7%;
- Mercedes — 4.1%;
- Mazda — 3.3%;
- Citroen — 2.8%;
ТОП-моделі за кількістю продажів:
- Toyota Rav-4 Hybrid — 6.3%;
- Renault Duster — 4.0%;
- Nissan Qashqai — 3.7%;
- Hyundai Tucson — 3.7%;
- Volkswagen Touareg — 3.0%;
- Renault Taliant — 2.9%;
- Kia Sportage — 1.9%;
- Toyota Land Cruiser Prado — 1.9%;
- Skoda Octavia — 1.8%;
- Mazda Cx-5 — 1.7%.
Поділитися новиною
