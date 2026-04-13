Які авто купують у Києві (інфографіка)

У березні бензинові та гібридні автомобілі посилили свої позиції на ринку нових легкових авто в Києві та області.
Про це свідчать дані RST.
Загалом у березні у Києві та області зареєстровано 2,8 тис. нових легковиків. Порівняно з березнем минулого року кількість реєстрацій зросла.

Структура ринку

Частка бензинових моделей зросла на 4,5%, тоді як електромобілі продемонстрували найбільше падіння — більш як на 10%.
Гібриди сформували понад третину реєстрацій. Дизельні автомобілі займають майже п’яту частину ринку.
Найпопулярніші марки березня 2026

Порівняно з березнем 2025 року, обсяги продажів лідерів ринку помітно зросли:
  1. Toyota — 14.4%;
  2. Skoda — 9.0%;
  3. Volkswagen — 8.4%;
  4. Renault — 8.1%;
  5. Hyundai — 7.0%;
  6. Nissan — 5.1%;
  7. BMW — 4.7%;
  8. Mercedes — 4.1%;
  9. Mazda — 3.3%;
  10. Citroen — 2.8%;
ТОП-моделі за кількістю продажів:

  1. Toyota Rav-4 Hybrid — 6.3%;
  2. Renault Duster — 4.0%;
  3. Nissan Qashqai — 3.7%;
  4. Hyundai Tucson — 3.7%;
  5. Volkswagen Touareg — 3.0%;
  6. Renault Taliant — 2.9%;
  7. Kia Sportage — 1.9%;
  8. Toyota Land Cruiser Prado — 1.9%;
  9. Skoda Octavia — 1.8%;
  10. Mazda Cx-5 — 1.7%.
