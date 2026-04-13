Які авто купують у Києві (інфографіка) Сьогодні 11:05 — Технології&Авто

Toyota Rav-4 Hybrid

У березні бензинові та гібридні автомобілі посилили свої позиції на ринку нових легкових авто в Києві та області.

Про це свідчать дані RST.

Загалом у березні у Києві та області зареєстровано 2,8 тис. нових легковиків. Порівняно з березнем минулого року кількість реєстрацій зросла.

Структура ринку

Частка бензинових моделей зросла на 4,5%, тоді як електромобілі продемонстрували найбільше падіння — більш як на 10%.

Гібриди сформували понад третину реєстрацій. Дизельні автомобілі займають майже п’яту частину ринку.

Найпопулярніші марки березня 2026

Порівняно з березнем 2025 року, обсяги продажів лідерів ринку помітно зросли:

Toyota — 14.4%; Skoda — 9.0%;

Volkswagen — 8.4%;

Renault — 8.1%;

Hyundai — 7.0%;

Nissan — 5.1%;

BMW — 4.7%;

Mercedes — 4.1%;

Mazda — 3.3%;

Citroen — 2.8%;



ТОП-моделі за кількістю продажів:

Toyota Rav-4 Hybrid — 6.3%; Renault Duster — 4.0%;

Nissan Qashqai — 3.7%;

Hyundai Tucson — 3.7%;

Volkswagen Touareg — 3.0%;

Renault Taliant — 2.9%;

Kia Sportage — 1.9%;

Toyota Land Cruiser Prado — 1.9%;

Skoda Octavia — 1.8%;

Mazda Cx-5 — 1.7%.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.