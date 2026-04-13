Канадська компанія відкриє в Україні виробництво та центр тестування дронів

Канадська технологічна компанія ZenaTech планує створити в Україні завод із виробництва безпілотників і спеціалізований центр тестування.

Про це повідомили в компанії.

Створення випробувального центру своїх дронів-перехоплювачів в Україні дозволить ZenaTech тестувати безпілотники та інші системи захисту в реальних бойових умовах.

Паралельно компанія розробляє виробничий об’єкт в Україні, який має стати основним хабом для виготовлення одноразових дронів-перехоплювачів Interceptor P-1. За даними компанії, він буде коштувати менш ніж $5000. Для цього планують використовувати українську інженерну базу та досвід у сфері застосування дронів.

ZenaTech також працює над юридичним оформленням діяльності в Україні, наймом персоналу та отриманням дозволів на тестування.

Компанія координує ці процеси зі Збройними силами України та Державною авіаційною службою.

Що відомо про ZenaTech

ZenaTech — це канадська технологічна компанія, яка спеціалізується на AI-дронах, Drone as a Service, SaaS і квантових обчисленнях.

Її дочірня структура ZenaDrone займається розробкою автономних безпілотників для цивільних та оборонних завдань.

Продукти компанії використовують в правоохоронних органах, уряді та промисловому секторах, а дрони впроваджуються в цих секторах, а також у сільському господарстві, обороні та логістиці.

Компанія має офіси в Північній Америці, Європі, Тайвані та ОАЕ, а також розширює свій бізнес і глобальну мережу філій шляхом придбань.

ain За матеріалами:

