Airbus представила перехоплювач «Хижий птах» для знищення дронів

Сучасні військові конфлікти показали, що дрони-камікадзе представляють дуже велику проблему для систем ППО
Сучасні військові конфлікти показали, що дрони-камікадзе представляють дуже велику проблему для систем ППО
Компанія Airbus провела перше випробування нового автономного перехоплювача дронів під назвою «Хижий птах». Перший політ безпілотника-перехоплювача відбувся на військовому полігоні на півночі Німеччини. Перехоплювач успішно знищив свою ціль.
Про це пише Фокус.
Сучасні військові конфлікти показали, що дрони-камікадзе представляють дуже велику проблему для систем ППО. Такі дрони коштують недорого, якщо порівнювати з вартістю ракет, які використовуються для їхнього ураження. Тому сучасні системи ППО вимагають наявності таких же недорогих засобів ураження.
Компанія створила дрон-перехоплювач «Хижий птах». Він позиціонується як недорогий безпілотник, який можна виробляти у великих кількостях та інтегрувати в архітектуру систем протиповітряної оборони НАТО. Таким чином розв’язується проблема, коли для знищення недорого дрона-камікадзе, що становить загрозу для критично важливих об’єктів, використовуються дорогі засоби ураження.
Компанія Airbus провела перше випробування нового автономного перехоплювача дронів під назвою «Хижий птах»
Компанія Airbus провела перше випробування нового автономного перехоплювача дронів під назвою «Хижий птах», Фото: Airbus
Під час першого польоту перехоплювач «Хижий птах» самостійно виявив і класифікував дрон-камікадзе. Після цього перехоплювач випустив ракету класу «повітря-повітря» Mark I, створену компанією Frankenburg Technologies, і знищив ціль. У компанії Airbus підкреслили, що недорогим у виробництві є не лише новий перехоплювач, а й ракети, які він використовує для ураження цілей.

Довжина безпілотника-перехоплювача «Хижий птах», який є багаторазовим, становить 3,1 метра, а розмах крила — 2,5 метра. Максимальна злітна маса становить 160 кілограмів.
Під час випробування перехоплювач був оснащений чотирма ракетами Mark I, але він може нести до восьми ракет. Кожна ракета важить менше 2 кг і має довжину 65 сантиметрів.
Ракета Mark I летить на високій дозвуковій швидкості, а її дальність ураження становить до 1,5 км. В Airbus заявили, що це найлегші ракети-перехоплювачі, розроблені на сьогоднішній день. Вони оснащені осколковою бойовою частиною, призначеною для нейтралізації цілей на близькій відстані. Це означає, що перехоплювач «Хижий птах» може знищувати кілька цілей за один виліт за порівняно низької вартості знищення цілі.
Безпілотник «Хижий птах» може виступати як мобільний перехоплювач у рамках більших систем ППО.
Airbus планує провести додаткові випробування протягом 2026 року. Компанія прагне довести потенційним покупцям цієї зброї її повну готовність до застосування під час реальної війни.
За матеріалами:
Фокус
