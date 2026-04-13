0 800 307 555
укр
General Motors відкликає 270 тисяч автомобілів

Технології&Авто
8
Американський автогігант General Motors оголосив про початок масштабної кампанії з відкликання транспортних засобів на ринку США.
Про це інформує Reuters.
За офіційним повідомленням Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), під дію цієї програми потрапило 271 770 автомобілів.
Основним приводом для проведення перевірок стала технічна несправність системи допомоги під час руху заднім ходом.

Причини технічної несправності

Головною проблемою, зафіксованою регулятором, є некоректна робота камери заднього виду.
Власники автомобілів Chevrolet Malibu можуть бачити на моніторах спотворене зображення або взагалі спостерігати порожній екран.
Такі перешкоди суттєво обмежують видимість того, що відбувається позаду транспортного засобу, та створюють додаткові ризики для безпеки під час паркування або маневрування.

Моделі, що підлягають перевірці

Основна частина відкликаних автомобілів — це популярні седани Chevrolet Malibu певних років випуску.
Вплив дефекту на безпеку руху став вирішальним чинником для запуску сервісної кампанії.
Компанія General Motors через мережу офіційних дилерів бере на себе зобов’язання щодо виправлення технічного недоліку.
За матеріалами:
Діло
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems