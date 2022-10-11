Найбагатші техномільярдери США втратили 315 мільярдів доларів за рік (інфографіка) — Finance.ua
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Найбагатші техномільярдери США втратили 315 мільярдів доларів за рік (інфографіка)

Особисті фінанси
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Найбагатші техномільярдери США втратили 315 мільярдів доларів за рік (інфографіка)
Найбагатші техномільярдери США втратили 315 мільярдів доларів за рік (інфографіка)
З осені минулого року й до нині вартість акцій глобальних компаній значно впала, підвищився рівень світової інфляції, а учасники рейтингу Forbes 400 загалом збідніли на 500 мільярдів доларів. При цьому, основний тягар спаду взяли на себе найзаможніші світові техномагнати.
Про це пише Forbes.
Загалом засновники великих міжнародних технологічних компаній з осені 2021 року втратили 315 мільярдів доларів власних статків. Це становить майже дві третини сукупного обвалу активів багатіїв у межах рейтингу видання Forbes.

Втрати технологічних мільярдерів

Найбільших збитків зазнали саме найбагатші технологічні бізнесмени. Так, акції Amazon за рік впали у ціні на 27%, що спричинило втрати власного капіталу Джеффа Безоса у понад 50 мільярдів доларів. Через це мільярдер вперше за чотири роки втратив перше місце у списку найбагатших людей США, поступившись Ілону Маску.
Тим часом акції Microsoft впали на 15%, через що статки ексочільника компанії Стіва Балмера скоротилися на 13,5 мільярда доларів. Водночас, після повернення працівників в офіси, котирування акцій компанії Zoom зазнало спаду у 73%, що спричинило втрати статків Еріка Юаня на 10,6 мільярда доларів.
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Разом з тим, у суміжних з технологічним сектором компаніях, падіння ринку теж було відчутним. До аналізу списку Forbes, зокрема, не потрапили збитки Марка Цукерберга розміром 76,8 мільярда доларів унаслідок негараздів Meta.
Річ у тім, що при складанні рейтингу Forbes відносить творців соцмереж до категорії медіа та розваг, а не суто технологічних компаній. При цьому, нижче в інфографіці опинились 10 мільярдерів галузі технологій, які за минулі 12 місяців зазнали найбільших збитків у доларовій калькуляції.
Найбагатші техномільярдери США втратили 315 мільярдів доларів за рік (інфографіка)
Зауважимо, що ці розрахунки Forbes наводить у період з 3 вересня 2021 року до 2 вересня поточного року. Тобто, показники втрат чи збільшення статків технологічних мільярдерів станом на жовтень 2022 року можуть бути іншими.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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