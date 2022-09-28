Ілон Маск уперше очолив щорічний рейтинг американського Forbes — Finance.ua

Ілон Маск уперше очолив щорічний рейтинг американського Forbes Вчора 18:32 — Особисті фінанси

Ілон Маск уперше очолив щорічний рейтинг американського Forbes

Директор Tesla та SpaceX Ілон Маск уперше очолив щорічний рейтинг американського Forbes. Чотири роки поспіль у цьому статусі був Джефф Безос, але він втратив позицію через падіння акцій Amazon.

Forbes оцінив статки Маска у $251 млрд, що на 32% (на $60,5 млрд) більше, ніж у 2021 році.

Статки Безоса скоротилися на $50 млрд, тобто до $151 млрд.

На третьому місці рейтингу опинився Білл Гейтс, статки якого оцінюються в $106 млрд. На четвертому місці — співзасновник Oracle Ларрі Еллісон зі статками у $101 млрд. На п’ятій позицій опинився відомий підприємець і інвестор Уоррен Баффет, у якого $97 млрд.

Загалом, статки 400 найбагатших американців оцінюються в $4 трлн, що на $500 млрд менше, ніж минулого року.

Капітал Ілона Маска

Ілону Маску належить близько 25% акцій Tesla, а також опціонів, але він заклав більше половини своїх акцій як заставу для кредитів.

SpaceX, заснована в 2002 році, коштує 127 мільярдів доларів після раунду фінансування в травні 2022 року; за три роки він збільшився вчетверо.

Правління Twitter погодилося продати компанію Маску за 44 мільярди доларів у квітні 2022 року після того, як він оголосив про 9,1% акцій і пригрозив ворожим поглинанням.

У липні 2022 року Маск оголосив, що розриває угоду через проблеми з роботом. Twitter подав до суду, і сторони звернуться до суду в жовтні.

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