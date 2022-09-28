Ілон Маск уперше очолив щорічний рейтинг американського Forbes — Finance.ua
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Ілон Маск уперше очолив щорічний рейтинг американського Forbes

Особисті фінанси
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Ілон Маск уперше очолив щорічний рейтинг американського Forbes
Ілон Маск уперше очолив щорічний рейтинг американського Forbes
Директор Tesla та SpaceX Ілон Маск уперше очолив щорічний рейтинг американського Forbes. Чотири роки поспіль у цьому статусі був Джефф Безос, але він втратив позицію через падіння акцій Amazon.
Forbes оцінив статки Маска у $251 млрд, що на 32% (на $60,5 млрд) більше, ніж у 2021 році.
Статки Безоса скоротилися на $50 млрд, тобто до $151 млрд.
Ілон Маск уперше очолив щорічний рейтинг американського Forbes
На третьому місці рейтингу опинився Білл Гейтс, статки якого оцінюються в $106 млрд. На четвертому місці — співзасновник Oracle Ларрі Еллісон зі статками у $101 млрд. На п’ятій позицій опинився відомий підприємець і інвестор Уоррен Баффет, у якого $97 млрд.
Загалом, статки 400 найбагатших американців оцінюються в $4 трлн, що на $500 млрд менше, ніж минулого року.

Капітал Ілона Маска

Ілону Маску належить близько 25% акцій Tesla, а також опціонів, але він заклав більше половини своїх акцій як заставу для кредитів.
SpaceX, заснована в 2002 році, коштує 127 мільярдів доларів після раунду фінансування в травні 2022 року; за три роки він збільшився вчетверо.
Правління Twitter погодилося продати компанію Маску за 44 мільярди доларів у квітні 2022 року після того, як він оголосив про 9,1% акцій і пригрозив ворожим поглинанням.
У липні 2022 року Маск оголосив, що розриває угоду через проблеми з роботом. Twitter подав до суду, і сторони звернуться до суду в жовтні.
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