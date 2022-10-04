Найбагатші російські олігархи з початку року втратили $94 мільярди — Finance.ua

Найбагатші російські олігархи з початку року втратили $94 мільярди Вчора 19:44 — Світ

Найбагатші російські олігархи з початку року втратили $94 мільярди

З початку цього року найбагатші громадяни Росії збідніли загалом на $94 млрд.

Більше ніж третина цих втрат припали на останній місяць, випливає з рейтингу Bloomberg Billionaires Index

Згідно з рейтингом, лідером із втрат є генеральний директор ПАТ «Сєвєрсталь» Олексій Мордашов, який з початку 2022 року втратив $9,8 млрд (зараз його статки оцінюються в $19,1 млрд).

На другому місці — близький до російського президента володимира путіна олігарх, власник інвестиційної групи Volga Group Геннадій Тимченко, який втратив $9,7 млрд, або майже половину свого статку.

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На третьому місці — найбагатший олігарх рф 2022 року за версією журналу Forbes Володимир Лісін: його статки зменшилися на $9,1 млрд (наразі у Лісіна — $18,9 млрд).

У відсотковому співвідношенні лідером за втратами виявився голова ради директорів групи компаній «Ренова» Віктор Вексельберг — його статки зменшилися більш ніж на 60% і становлять зараз $11,2 млрд.

Також майже половину своїх статків втратив з початку року Роман Абрамович: вони впали з $18 млрд до $9,7 млрд.

Втрати російських олігархів

З моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну країни ЄС, США і Канада запровадили цілу низку санкцій проти російських олігархів. Деякі з них перебували у списках санкцій ще з 2014 року після анексії Криму.

Так, майно підсанкційних російських олігархів влада кількох країн вже арештувала. Серед арештованого — вілли та інші об’єкти нерухомості, літаки та яхти олігархів.

Наприклад, у Нью-Йорку видали ордер на арешт літаків Boeing 787-8 та Gulfstream G650ER, які перебувають у власності російського олігарха Романа Абрамовича. Загальна вартість літаків перевищує $400 млн.

УНІАН За матеріалами:

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